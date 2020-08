Britney Spears fordert: Ihr Vater muss weg 

Britney Spears: Fans fordern #FreeBritney

Seit Wochen beherrscht der Hashtag #FreeBritney die sozialen Medien, wurde weltweit bereits millionenfach geteilt! Fans der Sängerin hatten die Bewegung ins Leben gerufen, um dafür zu kämpfen, dass Britney Spears endlich ihre finanzielle Unabhängigkeit zurückbekommt. Nach ihrem öffentlichen Zusammenbruch inklusive Glatzkopf-Frisur im Jahr 2007 beschloss ein Gericht, dass die Multimillionärin nicht in der Lage sei, selbst über ihr Vermögen zu verfügen und setzte ihren Vater Jamie als gerichtlichen Vormund ein. Seitdem muss Britney ihn für jede einzelne Ausgabe, die sie tätigen will, um Erlaubnis fragen. Außerdem kann er behördliche und medizinische Entscheidungen treffen.

Britney Spears will ihren Vater nicht mehr als Vormund

Nach gesundheitlichen Problemen des 68-Jährigen ging die Entscheidungsgewalt im letzten Jahr übergangsweise an die lizenzierte Vormundschafts-Expertin Jodi Montgomery über – und das soll auch so bleiben! Wie das amerikanische „People“-Magazin berichtet, will die Sängerin mit allen Mitteln verhindern, dass die Vormundschaft an ihren Vater zurückgeht und stellte deshalb nun sogar einen Antrag bei Gericht. Die 38-Jährige soll sogar in Erwägung ziehen, juristische Schritte einzuleiten, um die Vormundschaft komplett aufzulösen. Britneys Anwalt teilte mit, er gehe fest davon aus, dass Jamie Spears „aggressiv“ dafür kämpfen wird, das zu verhindern. Die nächste Verhandlung ist für den 19. August angesetzt. Dann wird ein Gericht in Kalifornien darüber entscheiden, wie die Zukunft der Sängerin aussieht.

