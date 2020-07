Fans und Kollegen setzen sich für Britney Spears ein

Nachdem Britney Spears 2007 einen öffentlichen Zusammenbrauch inklusive Glatzen-Rasur hatte, beschloss ein Gericht, dass die Multimillionärin nicht in der Lage sei, selbst über ihr Vermögen zu verfügen. Damals wurde ihr Vater als gerichtlicher Vormund eingesetzt. Doch jetzt fordern die Fans und auch viele Promis, dass die mittlerweile 38-Jährige wieder ihre eigenen Entscheidungen treffen sollte. Dafür riefen sie den Hashtag #FreeBritney ins Leben.

Billie Eilish sendet Britney Spears ihre Unterstützung

Auch Billie Eilish verehrt ihre Musiker-Kollegin. Dass die 18-Jährige ein Mega-Fan von Justin Bieber ist, hat sie nie verheimlicht. Zuletzt ließ ihre Mutter Maggie die Bombe platzen, dass sie sogar einst überlegt hatten, Billie wegen ihrer Bieber-Besessenheit zur Therapie zu schicken. Doch auch von Britney scheint die „Bad Guy“-Interpretin ein riesen Fan zu sein. „Ich spiele euch jetzt mal ein paar Lieder von meiner Playlist, die ich auf shuffle gestellt habe. Und mein phone hat doch glatt ‘Baby One More Time’ gewählt. Was für ein toller Song! Überhaupt, die Ära von Britney war einfach umwerfend“, schwärmte Billie in ihrer Apple Music-Radiosendung „Me & Dad Radio“ und verkündetet: „Grüße an Britney, die in letzter Zeit einiges durchmacht.“

Billie Eilish: „Ich liebe dich, Britney“

Und auch Britney scheint ein Fan von Billie zu sein. „Vor ein paar Wochen hat sie doch glatt ein, zwei meiner Musikvideos auf ihrer Instagram-Seite gepostet. Als ich das entdeckte, machte ich mir fast in die Hose vor Freude“, kreischt die 18-Jährige und machte ihrer Kollegin gleich noch eine süße Liebeserklärung: „Ich liebe dich, Britney! Früher tanzte ich zu ‘Baby One More Time’ ausgelassen im Wohnzimmer herum. Let’s go Britney!“

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!