Bonez MC, wo sind deine Locken?

187 Strassenbande-Rapper Bonez MC hat eigentlich blonde Locken. Doch der BFF von RAF Camora hat sich jetzt total verändert – und eine neue Frisur! Gerade ist der "Honda Civic"-Star nämlich im Urlaub auf Trinidad und Tobago und ließ sich dort eine besonders ausgefallene Haarpracht verpassen: Er trägt jetzt knallpinke Rasta-Zöpfe. Neben seinen glänzenden Grillz und dem Palmen-Ring ist jetzt diese Frisur zum Markenzeichen des Hamburger Rappers geworden.

N eue Frisur für Bonez MC

Bonez MC postete auf Instagram ein Foto mit seinen neuen Rastas – doch kurze Zeit später schnitt er sie wieder ab. All for the Gram? Sieht ganz danach aus! In seiner aktuellen Instagram-Story sehen wir den Rapper wie gewohnt wieder mit seinem blonden, engelsgleichen Krause-Haar. Bonez MC, der eigentlich in einer WG auf St. Pauli wohnt, schien sein neuer Look ganz plötzlich nicht mehr zu gefallen … Aber an einem Neon-Pink sieht man sich ja schließlich auch schnell satt.

Bonez MC: Wie crazy ist der Rap-Star?

Der Rapper Bonez MC ist immer für einen Scherz zu haben. Vor Kurzem gründete er eine Donut-Bewegung auf Social Media, die riesige Wellen schlug! Und kurz vorher startete er mit seinem "Palmen aus Plastik"-Kollegen RAF Camora eine verrückte Wette auf WhatsApp. War seine neue Frisur etwa auch nur ein Scherz? Wer weiß … Wir finden: Der Hamburger kann (fast) alles tragen – aber seine blonden Locken stehen ihm doch am besten. Was meinst du? Übrigens: Letztes Jahr nahm Bonez für einen seiner Jokes sogar eine Fliege an die Leine. LOL …

Abstimmen

Hol dir die neue BRAVO für mehr Star-News! Ab heute kannst du sie am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen.