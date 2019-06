WTF: Bonez MC nimmt Fliege an die Leine!

Bonez MC: Karriere mit 187

Der Rapper Bonez MC ist dafür bekannt, genau wie seine Kollegen von 187 Gzuz, Maxwell, LX und Sa4, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Erst kürzlich sagte Bonez über den Rapper 6ix9ine, dass sogar seine eigene Tochter ihn wegboxen würde ... Die Hamburger Jungs wurden gerade durch ihre freche Schnauze, die sich auch in ihren Texten wiederspiegelt, bekannt und von Fans gefeiert. Spätestens seit dem großen Durchbruch von 187 im Jahr 2015 kennt die Gangster-Rapper jeder, sie landen einen Nummer-1-Hit nach dem anderen und spielen ausverkaufte Touren in ganz Deutschland! Die 187 Strassenbande arbeitete sogar schon mit Snoop Dogg zusammen. 🔥

Fliege an der Leine

Auf Instagram postet Bonez MC gerne verrückte Fotos und Videos, doch das aktuelle schlägt wirklich alles! In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie der Rapper einer Fliege einen dünnen Faden um den Hals gebunden hat und diese daran wie an einer Leine durch die Gegend fliegen lässt – crazy! Außerdem füttert er sie mit Wassermelone … Das Verrückteste daran ist aber, dass der 33-Jährige das Video mit dem Song „You’ve Got A Friend In Me“ (dt.: „Du hast einen Freund in mir“) hinterlegt hat und es zudem mit den Worten kommentiert: „Markiere deine/n beste/n Freund/in! 💕“ Komischer geht es wirklich kaum …

