Bonez MC: Keine Gold-Platten

Für die aktuelle Ausgabe trafen wir 187Strassenbande-Star Bonez MC gemeinsam mit Raf Camora zum BRAVO-Talk. Die Rapper sprachen über ihren Mega-Erfolg und verrieten die schlechteste Angweohnheit des anderen – aber ein kleines Detail aus dem Interview haben wir euch bisher vorenthalten! Bonez MC hat uns nämlich verraten, dass er bisher keine einzige seiner vielen Gold-Platten an die Wand gehängt hat. Der Grund: "Weil ich noch nicht einmal einen gesicherten Wohnsitz habe!" Wait, what? "Ich wohne momentan mit einem meiner besten Freunde zusammen, wir teilen uns sogar ein Bett!" verrät Bonez MC. Wer hätte das gedacht …

Bonez MC lebt auf 18qm

Krass – bei dem Vermögen von Bonez MC hätte man eher eine Villa erwartet! Doch der Rapper ist eben bodenständig: "Ich könnte mir alles Mögliche kaufen, aber ich brauch nicht soviel. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin der bodenständigste Typ, ich kaufe mir gerne viel Schmuck und so. Aber ich brauch jetzt nicht so viel Platz und auch keine Haushaltshilfe." Momentan lebt er mit seinem Kumpel in einer WG: "Wir wohnen in seiner Ein-Zimmer-Wohnung in St. Pauli", erzählt Bonez. "Ich fühle mich da aber auch sehr wohl, das ist kein Jammern jetzt! Ich hab nur einfach keinen Platz und auch nicht die Zeit oder den Willen gehabt, die ganzen Platten an die Wand zu klatschen. Ohne das Bett haben wir da vielleicht noch 18qm und da hängen auch schon paar Sachen." In Zukunft will der 187-Star sich aber nach etwas Größerem umsehen. "Wenn ich mal irgendwann in meinem großen Palast lebe, mit meinen acht Kindern und zwei Frauen, dann hänge ich die alle an die Wand", sagt er.

Rapper Bonez MC wohnt in einer WG

#Goals: Da hat Bonez MC ja einiges vor! Als wir den Rapper fragen, wie seine WG in Hamburg zustande kam, erklärt er: "Es war die Wohnung meines Kumpels, dann ist er ausgezogen, dann wieder zurück gezogen und jetzt weigere ich mich, rauszugehen. Jetzt wohnen wir da beide und sind zu stur, da wieder rauszugehen." Im Interview verriet Bonez MC übrigens auch, dass er nach seinem Mega-Hit "Honda Civic" bald endlich ein neues Solo-Album rausbringt! Wir sind gespannt…

