300.000 Euro weg: Ufo361 an Silvester beklaut

Für Ufo361 startete das Jahr wohl nicht besonders gut. Der Rap-Star erfuhr nämlich, dass an Silvester seine Ketten geklaut wurden – im Wert von 300.000 Euro ! Auua … Auf Instagram macht der Berliner seinem Ärger Luft und schreibt "Fängt schon Bombe an das Jahr". In seinem neuesten Instagram-Post erklärt er weiter: "Hab gerade erfahren, dass über Silvester in meine Bank eingebrochen wurde und mein Schließfach leer geräumt wurde!! Alles weg!! Mein ganzer Schmuck im Wert von mehr als 300 tausend Euro!!" Das ist echt ärgerlich! 😧 Doch Ufo, der auch gut mit Capital Bra befreundet ist, scheint es nicht nur um den finanziellen Wert zu gehen: "Scheiß auf den Wert als Geld!!", stellt er klar – "Aber das waren so krasse Erinnerungen!!"

Rapper Ufo361: So bekommst du 100.000 Euro

Welche Ketten und Uhren aus dem Bankfach von Ufo361 genau geklaut wurden, zeigt er auch im Instagram-Post. Und so kannst du Ufo361 helfen – und hast die Chance auf den fetten Finderlohn: "Wer mir Hinweise bringt und mir hilft die Bastarde zu finden, dem gebe ich 100.000 Euro! Ehrenwort! Ich kanns nicht glauben!! Brauche eure Hilfe!! Erzählt es jedem und sagt allen ich gebe die Belohnung Cash auf die Hand! EHRENWORT!!", so der Deutsch-Rap-Star. Na dann, macht euch mal auf die Suche! 🕵️‍♂️

