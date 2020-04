Bonez MC: "Fan-Girls sind für mich tabu!"

Wie tickt Rapper Bonez MC privat und in der Liebe?

Nummer-eins-Hits, ausverkaufte Konzerte, Millionen auf dem Konto: Bonez MC hat mehr erreicht, als er sich je erhofft hätte. Das sorgt auch für viele Fan-Girls, die ihn bewundern! Der Hamburger landete mit „Palmen aus Plastik“ (feat. RAF Camora) und Projekten mit seiner Crew, der 187 Strassenbande, einen Erfolg nach dem anderen. In einem anderen Interview hat uns Bonez MC übrigens verraten, was die schlechteste Angewohnheit von Rap-Kollege RAF Camora ist. Noch dieses Jahr plant er zudem ein Solo-Album. Haupt-Thema seiner Hits? Waffen, Bitches und Geld – doch auch ein Gangster-Rapper sehnt sich nach Liebe! Uns hat der Deutsch-Rap-Star im BRAVO-Talk verraten, was hinter seiner harten Fassade steckt und wie er privat wirklich tickt ...

Bonez MC: Der Rapper über Fan-Girls, Hochzeiten und seine Tochter

BRAVO: Du hast mittlerweile genug Geld verdient, um in einer fetten Villa zu leben. Doch erst letztens hast du uns verraten, dass du in Wirklichkeit in einer 18-qm-Wohnung zusammen mit einem Kumpel wohnst. Was macht dich so bodenständig?

BONEZ MC: Ich könnte mir alles Mögliche kaufen, aber ich brauche gar nicht so viel. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, ich sei der bodenständigste Typ. Ich kaufe mir gern viel Schmuck und so – ’ne fette Villa mit Haushaltshilfe wäre mir aber too much.

BRAVO: Aktuell bist du Single. Wie stehst du zu Sex mit Fans?

BONEZ MC: Ich war nie so der Groupie-mit-ins-Hotel-Nehmer. Das war nie meine Welt. Wenn mich in der ersten Reihe eine mit großen Augen anguckt – egal, wie hübsch sie ist – dann ist das für mich keine Eroberung. Klar könnte ich mit ihr eine Nacht verbringen, aber wie soll das schon ausgehen? Man wird nicht heiraten oder zusammen in den Urlaub fliegen. Deshalb spare ich mir das Ganze und freue mich darüber, wenn schöne Frauen in der ersten Reihe sind. Die lasse ich aber Fan sein, anstatt meinen Nutzen daraus zu ziehen.

BRAVO: Was war dein verrücktestes Fan-Erlebnis in der Art?

BONEZ MC: Es gibt einen Haufen witziger Erlebnisse! Ich könnte jetzt Backstage-Storys auspacken, aber ich weiß nicht, ob ich die hier erzählen kann …

BRAVO: Ach komm, erzähl doch mal!

BONEZ MC: Es gibt wirklich ALLES! Zum Beispiel Typen, die auf ihre Freundin vorm Backstage-Bereich warten, weil die gerade von irgendeinem Rapper geknallt wird. Die feiern das auch noch! Das ist schon krass.

BRAVO: Wünschst du dir, irgendwann noch zu heiraten?

BONEZ MC: Na ja, heiraten ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich brauche das nicht auf Papier. Ich brauche keinen Beweis dafür, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Da gibt’s dann sowieso wieder einen Ehevertrag, in dem die Finanzen aufgeteilt sind und so. Ab dann ist es doch auch kein richtiges Heiraten mehr, wenn es von Anfang an wieder Bedingungen gibt.

BRAVO: Du bist auch Papa. Was machst du, um deine Vater-Rolle mit dem Rapper-Dasein zu vereinen?

BONEZ MC: In letzter Zeit habe ich meine Tochter sehr wenig gesehen, weil es viel um Sorgerechts-Streitereien und so ging. Aber jetzt habe ich sie wieder öfter um mich, und es ist alles wie immer: Ich liebe sie, sie liebt mich. Sagen wir es so: Es wurden mir nur ein paar Steine in den Weg gelegt.

BRAVO: Was machst du, wenn sie eines Tages mal ihren ersten Freund mit nach Hause bringt?

BONEZ MC: Ich gucke mir den Kerl ganz genau an! (lacht) Aber, ach, ich bin da gar nicht so. Ich finde, wenn’s nicht der Falsche ist, dann warum nicht?

