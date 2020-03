Bonez MC: Neue Freundin

Gangster-Rapper in Love: Maxwell und Bonez MC von der Hamburger 187 Strassenbande sind frisch verliebt! Nachdem Fans sich schon lange fragen, wie es mit dem Beziehungsstatus von Bonez aussieht und sogar vermuteten, dass zwischen Bonez MC und Loredana etwas läuft, scheint der "Honda Civic"-Star jetzt offiziell vergeben zu sein! Er postete in den letzten Monaten immer wieder Fotos von einer mysteriösen Brünetten, und jetzt sogar eins von den beiden zusammen! Aber wie wir das schon von Bonez gewöhnt sind, hat er das Foto auf Instagram kurz später wieder archiviert. Fans haben es natürlich vorher gesichert und nochmal gepostet 🙊 Schau hier:

Maxwell postet seine Freundin

Aber nicht nur der Gang-Boss Bonez MC ist scheinbar in festen Händen – auch sein Rap-Kollege und BFF Maxwell hat jetzt eine Freundin! Er postete auf seinem Instagram Account ein Foto von sich und einer unbekannten Frau, die verdächtig nach seinem neuen Girlfriend aussieht! Bisher ist nichts über sie bekannt, aber da sie eine mexikanische Flagge in der Insta-Bio hat, vermuten Fans, dass sie mexikanische Wurzeln hat. Heiß! 🔥 Die beiden umarmen sich innig – und sehen total süß zusammen aus! Couple-Goals ? Unter das Bild mit seiner Freundin schreibt Maxwell: "Fangt an zu reden...", woraufhin ihn seine Fans natürlich gleich mit Fragen bombardierten! Bonez MC scheint den beiden übrigens seinen Segen zu geben und kommentierte den Beitrag mit drei roten Herz-Emojis. Hier kannst du das Foto sehen:

