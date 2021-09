Billie Eilish: Deswegen verlor sie 100.000 Instagram-Follower! Schon wieder

Billie Eilish: Ein Shitstorm nach dem anderen

Vorbei sind die Zeiten, in den Billie Eilish ihre schwarz-grüne Vokuhila-Frisur und weite Baggy-Klamotten trägt – natürlich nicht komplett, den ihren Style zu variieren, dass gefällt der 19-Jährigen nach wie vor. Mal weit und locker und in letzter Zeit eher knapp und hauteng. Doch die Frisur und die Haarfarbe, die haben sich komplett verändert! Die Musikerin steht inzwischen zu ihren Kurven und sieht keinen Grund mehr darin, diese zu verstecken. Aber genau diese Offenheit passt manchen Followern so gar nicht! Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Billie Eilish einen kleinen Shitstorm deswegen am Hals … Bei einer Fragen-Runde auf Insta schrieb jemand "Poste eine Zeichnung, auf die du sehr stolz bist". Daraufhin postete die "Happier Than Ever"-Sängerin ein Bild von mehreren Brüsten und von dem ein oder anderen Po. Kurze Zeit später fehlten der Musikerin ganze 100.000 Follower auf Instagram! Crazy! Und nun sprangen Billie fast wieder 100.000 Follower auf der Social-Media-Plattform ab. Aber wieso? Um welchen Post handelt es sich dieses Mal?

Billie Eilish: "Leute haben Angst vor großen Brüsten"

Billie Eilish ist seit Beginn ihrer Karriere immer wieder für einen Skandal zu haben. Aber in den vergangenen Monaten erntet sie einen Shitstorm nach dem anderen. Manche Follower finden, dass die neue Billie aufgesetzt ist, sie mit ihrer sexy Art provozieren möchte und dass sie das Ganze nur macht, damit sich ihre Musik und alles andere besser verkauft. Harte Worte, aber um welchen Post handelt es sich nun? In einem aktuellen Interview packte sie nun aus. Vor wenigen Wochen postete Billie Eilish nämlich in Bild von sich in einer hautengen Corsage und kurze Zeit später hatte sie fast 100.000 Follower weniger auf ihrem Insta-Profil. Die Musikerin droppte im Interview: „Ich glaube, die Leute haben Angst vor großen Brüsten.“ Und obwohl das Foto bereits vor zehn Wochen gepostet wurde, zeigen Billie Eilish Fans, dass sie zu ihrem Idol stehen und posten, aktuell viele positive Wörter unter das Bild. „Wegen diesem Foto sind dir so viele entfolgt? Wahnsinn. Mach das, was dich glücklich macht und hör nicht auf andere. Du hast einen wunderschönen Körper und bist eine tolle Frau!“ ist einer der Fan-Kommentare. Über so viel Liebe freut sich Billie Eilish bestimmt gerade sehr! 💕