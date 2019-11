Billie Eilish trägt jetzt Vokuhila

Billie Eilish: Unverhofft kommt oft!

Ja, richtig gelesen: Billie Eilish macht die Vokuhila-Frisur vielleicht wieder "trendy". Mal eine komplett schwarze Mähne, dann sind ihre Haare grau gefärbt. Blaue Haare hatte die "Bad Guy"-Sängerin übrigens auch schon. Und nicht zu vergessen: Weißblond! Ganz schön viel, was ihre Haare da immer mitmachen mussten. Es überrascht also nicht, dass bei der letzten Färbe-Aktion ein Großteil ihrer Haare, einfach abgesprochen sind. Da war die Vokuhila-Entscheidung also eher unfreiwillig. Jetzt hat sie also unterschiedlich lange Haare, ihr Oberkopf-Haar ist hellgrün und in den Längen sind die Haare schwarz. Aber es wäre doch nicht Billie, wenn sie einen langweiligen Haarschnitt und eine normale Haarfarbe hätte oder?! 😜

Ihre Fans sind Billie extrem wichtig

Ihre Klamotten und ihr kompletter Style entsprechen nicht gerade denen einer klassischen 17-Jährigen. Aber genau deswegen fasziniert Billie Eilish ihre Fan-Base so. Sie bleibt sich selbst immer treu und steht zu ihrem außergewöhnlichen Look und zu ihren persönlichen Überzeugungen. Auf Instagram spricht Billie Eilish über Themen, die ihr echt nahe gehen und die sie wirklich hasst. Sie hat eine große Community und nutzt dies nicht nur, um über die schönen Dinge im Leben zu reden. Auch über ihr Liebesleben spricht Bilie Eilish nun zum ersten Mal. Es ist kein Geheimnis, dass sie ihre Fans liebt. Es gab aber auch schon mal den einen oder anderen negativen Vorfall mit einem Fan… Trotzdem bleibt Billie immer eine offene und starke Persönlichkeit! Eine echte Power-Frau eben 💪🏻 😊

