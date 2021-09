Billie Eilish Geständnis: Deswegen brach sie in Tränen aus

Das belastet Billie Eilish!

Selbstbewusst oder doch unsicher? Billie Eilish hat nicht nur mit ihrem Dokumentationsfilm ihre Fans hinter die Kulissen genommen, in Interviews spricht die Sängerin auch regelmäßig über ihre Gefühlswelt. Von Billies traurigen Selbsthass Geständnis bis zu sexy Fotoshootings wie zum Beispiel vor Kurzem auf dem VOGUE Magazine, ihrem knappbekleideten Musikvideo-Dreh zu "Lost Cause" oder ihrem Auftritt auf der diesjährigen MET Gala in einem figurbetonten Prinzessinnenkleid – Man hat das Gefühl, Billie Eilish versucht sich in dieser selbstbewussten Rolle wohlzufühlen, doch kommt nicht so richtig an. In einem aktuellen Interview mit Hollywood-Star Drew Barrymore ließ Billie Eilish wieder tief blicken. In ihr tiefstes Inneres! ⤵️

Der Druck ist groß

Mit Drew Barrymore sprach Billie Eilish ganz offen über ihre Gedanken: „Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto unsicherer und weniger selbstbewusst werde ich. Vor wenigen Wochen habe ich meine Doku nochmals angeschaut und ich musste heulen. Ich hatte das Gefühl, dass ich damals viel selbstbewusster und ein viel größerer Freigeist war … und dass die Medien-Welt mir das irgendwie genommen hat.“ Seit dem 14. Lebensjahr 24/7 in der Öffentlichkeit zu stehen ist bestimmt nicht ohne. Ständig wird über jeden Schritt der Musikerin gesprochen, alles wird sofort bewertet und oft kritisiert. Kein Wunder, dass sie das an der ein oder anderen Stelle verunsichert. Bleibt zu hoffen, dass Billie Eilish bald wieder zu sich selbst findet. 💕✨