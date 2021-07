Billie Eilish entsetzt Fans!

Billie Eilish Fans sind mad

In den vergangenen Wochen musste sich Billie Eilish wirklich so einiges anhören. Ein Shitstorm nach dem anderen jagt die "Your Power"-Sängerin. Nach den Rassismus-Vorwürfen gegenüber Billie Eilish hat sie sich bei ihren Fans entschuldigt, nur das machte die Sache auch nicht wirklich besser. Nach wie vor sind die Gemüter einiger Fans verstimmt. Und auch wenn der Hype um Billie Eilish Dokumentarfilm "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" groß war (und die meisten ihrer Fans die Doku angeschaut haben), so finden viele diese im Nachhinein nicht gelungen. Aber wieso? Was verärgert und entsetzt die Fans von Billie Eilish an der Doku?

Billie Eilish Image angeknackst

Billie Eilish Doku zeigt sie nicht von ihrer besten Seite. Natürlich wissen die Fans, dass der Dokumentarfilm über einen längeren Zeitraum gefilmt wurde, dass Billie ein Teenie war und mit den Jahren als Mensch gewachsen ist und sich auch verändert hat. Aber trotzdem ist ihre Fanbase über manche Aussagen in dem Film entsetzt! Sie wertschätzt mit manchen ihrer Bemerkungen ihre Fans nicht. Gerade die Personen, die ihr zu ihrem Ruhm und ihrer Karriere verholfen haben. Über ihre Grammy-Nominierung scheint sie sich viel zu wenig gefreut zu haben und sie beschwerte sich auch des Öfteren, dass sie es hasse, Songs zu schreiben. Auch einige schwierige Momente zwischen ihr und ihrer Mom wurden dokumentiert. Manche bösen Zungen bezeichnen Billie Eilish in ihrer Doku einfach als kleine Göre. Aber hat nicht jeder von uns einen schlechten Tag? Eine schlechte Phase? Und soll eine Real-Life-Doku nicht genau das echte Leben mit allen Ecken und Kanten zeigen? Zusammenfassend kann man sagen: Billie Eilish bricht nach wie vor Rekorde wie auf Instagram und ihre Musik wird rauf und runter gehört. Auch wenn Billie Eilish Image aktuell nicht das Beste ist, so bleiben ihr ihre Fans treu.