Am Freitag, den 05.03.2021, hat Beyoncé ein Musikvideo veröffentlicht, dass einem ganz besonderen Fan gebührt: Lyric Chanel war ein 13 Jahre altes Mädchen, das an Krebs erkrankt war. Es war nicht das erste Mal, dass der Superstar mit dem Mädchen in Kontakt trat. Leider würde es das letzte Mal sein, denn noch am selben Tag erlag Lyric ihrer Krankheit … 😢

Beyoncé und die News

Nicht immer ranken sich um Beyoncé die erfreulichsten News. Die Sängerin gilt als Diva und zählt zu den unfreundlichsten Stars – zumindest, was Aussagen von anderen Menschen angeht! Erst kürzlich machte sie bzw. ihre Fans unangenehme Schlagzeilen, als die Fans von Britney Spears und Beyoncé aufeinander losgingen! Solche News verblassen allerdings im Angesicht der wirklich wichtigen Dinge. Und in solchen Momenten zeigt auch die „Queen B“, dass sie am Ende aller Tage ein Mensch ist, der Gefühle hat und der Zuneigung empfindet, wie jeder andere Mensch auch. In diesem Fall sang der Superstar einen Tribut für Lyric Chanel, ein 13-jähriges Mädchen, dass an einer sehr aggressiven Krebsart erkrankt war.

Beyoncé singt für ihren Fan

Lyric war in ihren jungen Jahren eine Instagram-Bekanntheit. Ihr leider so kurzes Leben ist umfangreich auf ihrem Channel dokumentiert. In dem Video singt Beyoncé eine Cappella-Version der Songs „Love on Top“, „Halo“ und „Brown Skin Girl“. Das Video wird begleitet von Fotos und Videos von Lyric. Zuletzt sagt der Superstar: „Ich liebe dich von ganzem Herzen.“ Noch am selben Tag, an dem das Video hochgeladen wird, stirbt Lyric an ihrer Krankheit. Ihre Mutter postet eine Danksagung an die Sängerin mit den Worten: „Ich bin so dankbar, dass Lyric noch hören konnte, wie du zu ihr singst.“ Schon im September 2020 schickte der Star Blumen an Lyric, nachdem sie eine Operation gut überstanden hatte. „Honey, Honey, ich kann die Sterne von hier aus sehen, ich fühle die Sonne, immer, wenn du in der Nähe bist“, schrieb Beyoncé auf die Karte. „Ich kann es nicht erwarten, dich eines Tages zu treffen und ich bin so froh, dass du Zuhause in Sicherheit bist. Du bist eine Kämpferin. Gott beschütze dich, B.“

