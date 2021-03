Heiko und Roman Lochmann starten wieder durch

Goodbye, "die Lochis" und hello, "HE/RO"! Nach einer fast zweijährigen Verschnaufpause gab es nun ein Comeback von Roman und Heiko Lochmann mit neuem Künstlernamen und neuem Look. Ende 2020 gründeten sie ihren Instagram-Account "youarehero", machten ordentlich Promo und am 15. Januar droppten sie ihre erste Single "Siehst du Mich". Die beiden Künstler sind mittlerweile wieder im Big Business, haben Merch auf den Markt gebracht und veröffentlichen bald ihre zweite Single "Falsch mit Mir". Wie viele andere gute Artists verarbeiten auch Heiko und Roman Lochmann ihre Ängste und tiefsten Gedanken in ihrer Musik. Anlässlich zu dem anstehenden Drop ihrer zweiten Single am 12. März machen sie stark auf das Thema "mentale Gesundheit" aufmerksam. Es liegt den beiden am Herzen, da sie es selbst kennen, wenn mal alles nicht so rosig ist. „ … es ist SO WICHTIG darüber zu reden, vor allem über den inneren struggle, den von außen niemand sieht!“, so ein Auszug des "HE/RO" Insta-Posts ⤵️

Roman Lochmann spricht über psychische Gesundheit

Zusätzlich dazu postet Roman Lochmann auf seinem Insta-Profil weitere Statements zum Thema #mentalhealth. „Ich bin ein positiver Mensch & mir geht’s meistens ganz gut. Und dann hab ich Momente, bei denen ich mir denke: 'Roman, ist es schon Zeit für nen’ Therapeuten?' (was übrigens gar nicht schlimm ist!). Derealisation, Angstattacken, innere Unruhe, Hautprobleme. Manchmal ist einfach alles scheiße! Vor allem wenn es keiner sieht... und das ist OK! Was mir geholfen hat ist, DARÜBER ZU REDEN. Und es zu AKZEPTIEREN. Es ist OKAY & NORMAL - niemandem geht es immer gut. That’s life! … “, so der 21-Jährige unter seinem aktuellen Insta-Pic. Psychische Gesundheit ist ein hartes Pflaster. Man sieht es einem oft nicht an, wenn es einem schlecht geht und darüber zu reden ist wirklich schwer. Oft hat man die absurde Vorstellung im Kopf, man müsste sich dafür schämen, zu sagen "Es geht mir nicht gut", doch die eigentliche Stärke besteht darin, zu erkennen, dass man etwas ändern muss und auch mal Hilfe annimmt, wenn man sie braucht. Egal, ob du ein großes oder kleines Problem hast, sprich mit deiner Familie, deinen Freunden, deiner Vertrauensperson, denn reden hilft einem immer! 💕

