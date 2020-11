Verabschiedung von "Die Lochis"

Im Alter von nur 12 Jahren begannen die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann als "Die Lochis" , Videos in ihrem Kinderzimmer zu drehen und auf YouTube hochzuladen. Es folgten ein Kinofilm, Alben und Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ihre Fangemeinde vergrößerte sich stetig. Mittlerweile gehören sie zu den bekanntesten Social-Media-Personalities im deutschsprachigen Raum. Im Mai 2019 verkündeten die Zwillinge dann ihren Rückzug von der Video-Plattform YouTube und somit auch ihrem Projekt "Die Lochis". Im September 2019 veröffentlichten die beiden ihr letztes Album "Kapitel X" und spielten ihre Abschluss-Tour.

Das Comeback von Roman und Heiko Lochmann

Doch komplett zurückgezogen haben sich die Zwillingsbrüder danach nicht. Es ging gleich weiter und so veröffentlichten sie mit der Doppel-Autobiographie "Willkommen Realität" ihr erstes Buch und auch über einen zweiten Kinofilm konnten sich die Fans freuen. Sie meldeten sich oft auf Instagram, posteten dort kurze Cover und ließen so ihre Supporter an ihrem Leben teilhaben. Am Wochenende dann die langersehnte Nachricht: Das Comeback von Roman und Heiko Lochmann ist in greifbarer Nähe! Am Sonntag (29.11) um 11:29 Uhr werden die beiden ihren neuen Namen verraten und neue Musik ankündigen. Der Hashtag #2021, weist darauf hin, dass es dann im nächsten Jahr richtig losgehen wird. Wir müssen uns also gar nicht mehr so lange gedulden und sind schon mega gespannt!!

