Schock: Kein YouTube mehr! Die Lochis trennen sich!

Die Lochis: YouTube-Aus!

Seit August 2011 waren sie das Lieblings-Duo von vielen Fans in Deutschland: Die Lochis! Die beiden Zwillingsbrüder Roman und Heiko Lochmann unterhalten auf ihrem Kanal "Die Lochis" regelmäßig Fans mit lustigen Comedy-Videos und Co. und zaubern ihren Zuschauern mit ihrem Content ein Lächeln ins Gesicht. Mittlerweile ist ihre Community so groß, dass sie über 2,6 Millionen Abonnenten auf der Video-Plattform haben und auch auf Insta sind die beiden total beliebt (beide über 1,5 Millionen Follower).

Die Lochis: Nur noch Musik

Doch lustige Videos sind lange nicht das Einzige, was die bald 20-jährigen Brüder aus der Nähe von Frankfurt am Main können – seit 2013 veröffentlichen die beiden regelmäßig Hits und touren mit ihren Alben durch ganz Deutschland. Mit ihrer Musik begeistern sie ihre Fans und Mtausende Konzertbesucher – ein Traum, der in Erfüllung ging! Ihr Markenzeichen – ob auf der Bühne, oder auf YouTube: Die beiden Brüder ergänzen sich perfekt und sind nur im Doppelpack zu haben! Doch damit soll jetzt endgültig Schluss sein … Wie Roman Lochmann (19, bald 20) und Heiko Lochmann (19, bald 20) heute auf ihrem YouTube-Kanal verkündeten, wollen die Zwillinge sich als Künstler ab sofort ausschließlich auf ihre Musik konzentrieren und vor allem getrennte Wege gehen.

Die Lochis: BRAVO-Talk zur Trennung

In unserem morgen erscheinenden YouTube-Video (schon mal den Kanal abonnieren: BRAVOTV) sprechen die Jungs nochmal Klartext über ihre Entscheidung. Auch in der nächsten BRAVO (ab 22. Mai zu kaufen) gibt's exklusive Infos – ein paar Zitate aus dem Interview wollen wir euch aber nicht vorenthalten! Als wir die beiden fragen, wie sie zur Trennungs-Entscheidung gekommen sind, sprechen die Zwillinge ganz offen über ihre Beweggründe. Roman meint: "Es kommt im Leben immer drauf an, wie man sich fühlt und wo man hinwill. Wenn man sich in der aktuellen Situation wohl fühlt und alles perfekt ist, kann man sich darauf ausruhen und das genießen. Man muss sich nicht jeden Tag weiterentwickeln! Aber wenn man spürt, dass man sich nicht wohlfühlt und sich irgendetwas verändern muss, dann sollte man es auch einfach machen." Sein Bruder Heiko bestärkt ihn in der Aussage: "Ein Leben ohne Veränderungen ist langweilig. Ich glaube, wenn man sich davor weigert, dann geht das nur so lange gut, bis man merkt, dass sich alles um einen herum mitverändert und man selbst stehen bleibt."

