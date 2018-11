Die Lochis: Das bedeutet ihr erstes Tattoo

What is life?! Die Lochis haben ihr erstes Tattoo und es hat sogar eine besondere Bedeutung für Heiko und Roman Lochmann …

Die Lochis: Erstes Tattoo auf der Tour

Heiko und Roman Lochmann haben gerade erst ihre #whatislife2018-Tour beendet. Eine Tour voller Emotionen und auch Überraschungen: Auf ihrem Tour-Stopp in München haben wir die Lochis mit ihrem goldenen BRAVO Otto aus dem Jahr 2017 überrascht. Und hier ein kleiner Hinweis an das ganze Lochiversum: Ihr könnt auch in der BRAVO Otto Wahl 2018 wieder für die Jungs abstimmen, also seid schnell! Die Zwillinge hatten auf Tour wieder eine unvergessliche Zeit und jetzt auch eine ganz besondere Erinnerung daran – ihr erstes Tattoo! Bisher haben sich Heiko und Roman noch nie unter die Nadel gelegt, doch in Zürich kam der große Moment: Zusammen mit ihrer Managerin und dem Gitarristen lassen sie sich ein Gruppen-Tattoo stechen. Das Motiv? Ein Dino oder T-Rex um genau zu sein – super süß!

Heiko und Roman Lochmann: Das bedeutet ihr Tattoo

Heiko und Roman Lochmann war immer wichtig, dass sie sich nur ein Tattoo mit Bedeutung stechen lassen. Ihr neues Dino-Tattoo ist also nicht nur süß, sondern hat auch ganz offensichtlich eine tiefere Bedeutung. So wie jedes Gruppen-Tattoo, zeigt es Zusammenhalt und erinnert an gemeinsame Erlebnisse. Woran genau fragt ihr euch? Wir haben bei den Jungs nachgehakt: "Können wir noch nicht so viel drüber sagen. Was auf Tour passiert, bleibt auf Tour", verraten die Zwillinge geheimnisvoll. Mist, aber wir haben auch eine gute Nachricht für euch: Am 16. November erscheint nämlich die Dokumentation der Zwillinge! Dort bekommt ihr einen tiefen Einblick in ihr Privatleben, die Zeit in Thailand und die Entstehung von ihrem Album #whatislife. Kleiner Tipp: Die Jungs haben uns auch verraten, dass man in der Dokumentation auch mehr über das Tattoo erfahren könnte … stay tuned!

Das könnte dich auch interessieren: