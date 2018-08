Die Lochis: Secrets zur #whatislive2018-Tour

Bald geht es endlich los: Die Lochis gehen wieder auf Tour! Von Anfang Oktober bis Anfang November kannst du Heiko und Roman überall in Deutschland und sogar für einige Konzerte in Österreich und in der Schweiz sehen!

Die Lochis auf Tour

Viele Fans der Twins haben schon sehnsüchtig darauf gewartet ... Endlich gehen die Lochis mit ihrem zweiten Album auf #whatislive2018-Tour! Auch dieses Mal sind sich Heiko und Roman dabei treu geblieben und spielen nur in kleinen Hallen, um ihren Fans möglichst nah zu sein. „Unsere Community darf auf keinen Fall fehlen! Wir möchten jedes Konzert, für jeden zu einem unvergesslichen Tag machen, und das geht nur mit tollen Menschen!“ stellen die Lochis klar. Viele fragen sich bestimmt, was nach den Konzerten so im Tour-Bus abgeht. Darauf haben die Jungs eine klare Antwort: „Meistens sitzen wir zusammen mit unserer Gang, der Band und Crew und lassen bei ein paar Drinks oder einer Runde Fifa das Konzert revue passieren! Außerdem nutzen wir die Zeit immer, um uns einige von den Fangeschenken genauer anzuschauen, die wir bei jedem Konzert bekommenund den Auftritt kurz zu besprechen und was man noch verbessern kann.“

Ein Beitrag geteilt von Die Lochis (@dielochis) am Aug 2, 2018 um 4:57 PDT

#whatislive2018: Tour-Dates!

Alle Lochi-Fans können sich auf 26 Konzerte in einem Monat freuen und das in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wow! Was die Twins da machen, um fit zu bleiben? „Auf dem Catering-Plan steht frischer Ingwer-Tee für die Stimme. Frische Ananas für das Immunsystem. Uuund ganz viel stilles Wasser. Ziemlich langweilig eigentlich, aber bei 26 Konzerten muss man darauf achten, gesund zu bleiben.“ Schließlich wollen Heiko und Roman für euch Alles geben!

Hier die Tour-Dates:

02.10.18 // Pahlen // Eiderlandhalle

03.10.18 // Hamburg // Docks

04.10.18 // Köln // E-Werk

05.10.18 // Bremen // Pier 2

06.10.18 // Kiel // MAX Nachttheater

08.10.18 // Frankfurt/Main // Batschkapp

09.10.18 // Mannheim // Capitol

10.10.18 // Stuttgart // LKA - Longhorn

11.10.18 // Oberhausen // Turbinenhalle

12.10.18 // Erfurt // Stadtgarten

14.10.18 // Bielefeld // Ringlokschuppen

15.10.18 // Saarbrücken // Garage

16.10.18 // Hannover // Capitol

17.10.18 // Berlin // Huxleys - Neue Welt

18.10.18 // Dresden // Alter Schlachthof

20.10.18 // Magdeburg // AMO Kulturhaus

21.10.18 // Leipzig // Täubchenthal

22.10.18 // Nürnberg // Löwensaal

24.10.18 // Darmstadt // Centralstation

25.10.18 // München // Backstage Werk

26.10.18 // A - Innsbruck // Musichall

27.10.18 // A - Wien // Gasometer

28.10.18 // A - Graz // Orpheum

30.10.18 // CH - Basel // Rhypark

31.10.18 // CH - Zürich // Volkshaus

01.11.18 // Radolfzell // Milchwerk Überlingen

