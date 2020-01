Heiko Lochmann postet erstes Bild mit Freundin Steffi

"OH MEIN GOTT, Heiko Lochmann hat endlich das erste Bild mit seiner Freundin Steffi gepostet", schreite eine Arbeitskollegin gestern Abend durch das ganze Büro. Während wir hier in der Redaktion eine kleine Party feierten, haben auch Fans in den Kommentaren unter dem Instagram-Bild eine Party gefeiert und schrieben Sachen wie "darauf haben wir alle gewartet", "ihr seid so süß zusammen" oder überschütten das Paar einfach mit Glückwünschen und Emojis. So schön zu sehen, wie sehr das Paar supportet wird – auf das Lochiversum ist eben immer Verlass! Nachdem Heiko seine Beziehung lange geheim gehalten hat und erst vor einigen Monaten verraten hat, dass er eigentlich schon seit vier Jahren vergeben ist, haben wohl alle Follower auf ein gemeinsames Bild gewartet. Stefanie arbeitet übrigens als Produzentin bei der Agentur, die auch schon einige Musikvideos für Songs wie "Lava", "Lieblingslied" und "Alpha Queen" von den Lochis gemacht hat – süß oder? Wir wünschen dem jungen Paar natürlich auch nur das BESTE 😍

Heiko und Roman Lochmann im Skiurlaub

Heiko Lochmann ist mit seiner Freundin Steffi nämlich gerade im Skiurlaub – und sein Zwillingsbruder Roman ist auch dabei. Nachdem die Twins letztens erst getrennt Urlaub gemacht haben, sind sie nun wieder vereint. Den Urlaub haben sie sich redlich verdient, schließlich wird es bald einen neuen Kinofilm mit "den Lochis" geben. Nach den langen Dreharbeiten für ihren eigenen Film "Takeover" und auch die Fortsetzung von "Kartoffelsalat" gönnen sich die Zwillinge eine Pause, bevor es dann wieder richtig losgeht: Promo für die Filme, eine Lesereise für ihre Biografie "Willkommen Realität" und im März steht auch schon wieder Musik auf dem Plan! Wir können es kam erwarten die neuen Pläne und Projekte von Heiko und Roman Lochmann zu verfolgen. Wer übrigens noch ein paar mehr Bilder aus dem Urlaub sehen will: Steffi hat eine Bildergalerie mit Heiko, aber auch ihrem süßen Hündchen gepostet.

