Die Lochis: Alle Infos zum neuen Film

Die Lochis: Drehstart zu ihrem neuen Kinofilm!

Leute, es ist endlich wieder so weit: Es gibt bald einen neuen Kinofilm von den Lochis! Nachdem Roman und Heiko Lochmann 2015 bereits ihre erste Komödie "Bruder vor Luder" im Kino veröffentlicht haben, wird es nun Zeit für Nachschub. Vor ungefähr zwei Wochen haben die Zwillinge mit den Dreharbeiten begonnen. Fun Fact: Der Dreh findet hauptsächlich im Europapark Rust statt, verrückte Kulisse oder? Es wird also sicher mal actionreich zugehen. Sowohl im Feed, als auch in ihren Instagram-Storys, geben uns die Jungs einen ziemlich guten Einblick ans Set.

Die Lochis: Heißt ihr neuer Film "TAKEOVER"?

Auf Instagram benutzen Heiko und Roman zur Promo bisher den Hashtag #takeover – wird so etwa der Film heißen? Die Möglichkeit besteht jedenfalls, denn auf dem Instagram-Profil von @pantaleonfilms haben wir herausgefunden, dass das bisher der Arbeitstitel des Kinofilms ist. Es könnte also sein, dass sich der Name noch mal verändert. Pantaleon Films ist übrigens eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft, die von Matthias Schweighöfer gegründet wurde. Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit Warner Bros.

Welche Schauspieler werden noch dabei sein?

Neben Heiko und Roman Lochmann werden natürlich auch noch weitere Schauspieler am Start sein. Eine offizielle Bekanntgabe vom Cast gab es bisher nicht. Doch auf Instagram hat Heiko bereits einen kleinen Hinweis gepostet, nämlich ein Foto vom Set zusammen mit Lisa-Marie Koroll und Luna Maxeiner! Lisa-Marie kennt ihr vermutlich alle aus Filmen wie "Misfit" oder "Bibi und Tina". Luna hat bereits in "Rocca verändert die Welt" mitgespielt.

Das könnte dich auch interessieren: