Misfit: Alle Infos zum neuen Kinofilm mit Selina Mour

"Misfit": Darum geht's im Film mit Selina Mour

Aufgepasst: Bald kannst du deine Lieblings-Stars gemeinsam auf der Leinwand erleben! Denn ab dem 14. März sind Selina Mour, ­Lisa-Marie ­Koroll, Hey-Moritz, Mario Novembre, Sylvie Meis und viele mehr im Kino zu sehen – und zwar im Film "Mistfit" . Worum es darin geht? Julia (Selina Mour) zieht mit ihren Eltern aus den USA zurück nach Deutschland. Und bisher war ihr Leben fast perfekt: Sie hat super Noten, ist Sängerin und sogar mehrfache Schönheitskönigin. Doch auf der neuen Schule wird ihr Albtraum wahr: Sie findet sie keinen Anschluss! Keiner scheint sie zu mögen: Die angesagteste Mädchen-Clique lehnt sie ab und macht sie eiskalt zum Außenseiter. Aber Julia ist zum Glück nicht die Einzige, der es so geht … Sie lernt andere "Misfits" kennen und findet in ihnen Freunde. Am Ende steht eine schwierige Entscheidung an. Wie aufregend! Für Selina Mour ist die Rolle der Julia ihr erster Job als Schauspielerin. Im BRAVO-Talk verriet der Webstar: "Die Haupt-Message des Films ist, dass es nichts Schlimmes ist, ­anders zu sein – sondern etwas Gutes." Eine tolle Botschaft! Das ganze Interview mit dem TikTok-Star kannst du übrigens in der nächsten BRAVO (ab 13.2. im Handel) lesen.

"Mistfit": Diese Web-Stars spielen mit

Selina Mour ist als "Julia" zu sehen, Lion Wasczyk (kennst du bestimmt aus "Smaragdgrün") als "Nick", Lisa-Marie Koroll (kennst du bestimmt aus "Bibi und Tina") als "Zelda", Vivien Wulf als "Stella", Pablo Grant (kennst du vielleicht auch aus "Bibi und Tina") spielt "Sascha", Meriel Hinsching die "Mercedes", Jonathan Elias Weiske ist "Justin", HeyMoritz (YouTuber) spielt die Rolle "Maxi", Mario Novembre (Sänger) ist als "Mario" zu sehen, Jolina Marie Ledl (kennst du vielleicht von der "Mädchen-WG") als "Sophie", Simon Will (YouTuber) als "Felix", Lisa Küppers (YouTuberin) als "Suzy" und Moderatorin Sylvie Meis spielt "Frau Himmelmann".

"Misfit": Erster Trailer zum Kinofilm

Für alle Fans von Selina und Co. gibt es tolle Neuigkeiten! Denn seit heute kannst du dir endlich einen ersten Trailer dazu ansehen. Klick hier:

