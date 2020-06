Gemeinsamer Drehtag: Roman und Heiko Lochmann treffen Lisa und Lena

Sie sind erfolgreich, haben eine riesige Fangemeinde und sind Zwillinge: Roman und Heiko Lochmann und Lisa und Lena haben einige Gemeinsamkeiten. Warum also nicht auch gemeinsam vor der Kamera stehen? Schon vor Romans und Heikos YouTube-Aus als „Die Lochis“, haben die beiden beliebten Zwillingspaare zusammen Videos gedreht, jetzt stand wieder ein Drehtag auf dem Plan. In Stuttgart haben sie sich für einen Zwillings-Tag verabredet und teilten das auch in ihren Insta Storys. Die vier haben dabei nicht nur neue Clips gedreht. Das gute Wetter haben sie direkt genutzt, um Skateboard zu fahren. Für Roman Lochmann hat diese Idee leider keinen guten Ausgang genommen, er hatte einen schmerzhaften Unfall und musste ins Krankenhaus!

Nach Skate-Unfall: Roman Lochmann bekommt Gipsverband

In der Instagram Story ist Roman Lochmann kurz nach dem Unfall (links) und mit Gips (rechts) zu sehen. Instagram @romanlochmann

Romans Skate-Unfall ist in keiner Story zu sehen, allerdings postete sein Bruder Heiko kurz danach, wie Roman auf einer Bank sitzt und vor Schmerzen aufschreit. Im Krankenhaus wurde der 21-Jährige geröntgt und ein Gips am Arm wurde angelegt. In Heikos Story verrät Roman schließlich, dass er einen kleinen Bruch im Ellenbogen habe und es beim Skaten passiert sei. Die gute Nachricht: Roman muss nicht operiert werden.

