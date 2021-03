Madison Beer lernt aus ihren Fehlern

Viele Hollywood-Stars starten ihr Karrieren in einem sehr jungen Alter. So auch Sängerin Madison Beer. Mit unglaublichen 13 Jahren entdeckte sie Musiker Justin Bieber auf YouTube und verhalf ihr zu einem Plattenvertrag. Seitdem ging es Karriere-technisch steil bergauf für die Brünette. Aber mit dem Ruhm und der Aufmerksamkeit bekommt man nicht nur Komplimente, nein, Madison Beer wird auch oft mit Hate-Kommentaren konfrontiert und löschte sich deswegen eine Zeitlang auch von der Social-Media-Plattform TikTok. Für ihre Beauty-Operationen, kam die 21-Jährige auch schon Morddrohungen! Wie krass 🙀 Aber Madison wird älter, sie wird reifer und versteht, dass sie nicht alles mit der Welt teilen muss, auch wenn sie eine "Person der Öffentlichkeit" ist.

Madison Beer verliebt und glücklich

Brooklyn Beckham, Zack Bia, Jack Gilinsky – bisher hat Madison Beer immer Infos zu ihren Ex-Beziehungen geleakt. Nun ist sie vorsichtiger. In einem neuen Interview erzählt sie: ‘„Jetzt bin ich viel aufmerksamer in Bezug auf das, was ich da rausbringe, weil ich denke, wenn eine Info einmal draußen ist, ist sie für immer da draußen. Man kann sie nicht einfach zurücknehmen" ‘, so Madison. Seit August 2020 soll die "Selfish"-Sängerin mit dem TikTok-Star Nick Austin zusammen sein. Auch wenn sich beide auf Instagram und anderen sozialen Medien folgen, so posten die beiden nichts zusammen. Und das ist auch gewollt so. Madison führt im Interview weiter fort: „Ich habe mich gerade entschieden, nicht öffentlich über meine Beziehung zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es offline großartig läuft und ich es gerne so beibehalten möchte. Ich bestätige das ich eine Beziehung führe, aber ich möchte meine Beziehung privat halten“ , so die Beauty. Madison Beer scheint diese Entscheidung gutzutun und wir freuen uns, dass ihre Beziehung so gut läuft! 💘

