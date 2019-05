Nahezu jedes Mädchen hat schon negative Erfahrungen mit Neid und Mobbing gemacht oder mitbekommen, dass andere Girls angefeindet wurden. Da sind Freundinnen, die einen auffangen, besonders wichtig. Die GiRLS support GiRLS- Community-Mentorinnen Lisa und Lena, Julia Beautx, Nihan, Diana zur Löwen, Leoo­balys, DominoKati und lulus­dreamtown erzählen hier, was ihnen an einer Freundschaft besonders wichtig ist. Mehr über die Kampagne GiRLS support GiRLS erfährst du auf unserem Insta-Channel (@bravogirlmagazin) oder hier .

Freunde sind immer für einen da

Diana zur Löwen, weiß wie schwer es Mädchen manchmal haben. BRAVO/F. L. Lange

Diana zur Löwen (23) „Je älter man wird, desto liebevoller und netter wird auch der Umgang unterei­nander. In meiner Jugend gab’s viel mehr Neid und Eifersucht. Aber mittlerweile habe ich mir Freunde gesucht, die mir guttun und die mich unterstützen. Ich bin dankbar, dass ich sie habe, und stolz, so tolle Freunde um mich rum zu haben. Man sollte auf die eigenen Talente achten, erkennen, wo andere Hilfe brauchen, und sie darin unter­stützen. Und man muss auch selbst mal um Hilfe bitten! Das muss man sich nur trauen, denn Menschen helfen gern. Vor allem BFFs! Seid nicht so hart mit euch und liebt euch selbst. Dann fällt es euch auch viel leichter, andere zu unterstützen und denen gutzutun.“

Offen und ehrlich sein!

Lisa & Lena (16): Auch Freundinnen gegenüber sollte man nicht voreingenommen sein“, rät Lisa. „Das ist total wichtig unter Freunden. Ich lasse mich auch nicht davon beeinflussen, wenn mir jemand schon etwas über die Person erzählt hat.“ Ihre Sister Lena ergänzt: „BFFs sollten immer offen und ehrlich sein, und man sollte nicht immer nur über sich selbst sprechen, sondern auch die anderen zu Wort kommen lassen.“

Meinungsverschiedenheiten sind normal

Leoobalys setzt sich für GiRLS support GiRLS ein, weil Mädchen zusammenhalten müssen. BRAVO/F.L. Lange

Leoobalys (15): "Manchmal gibt’s auch unter Besties Streitigkeiten, aber das ist normal. Meinungsverschiedenheiten gibt’s ja immer. Natürlich gucken auch Freundinnen einen mal schief an, aber das darf man nicht überbewerten. Man mustert sich eben, und mit allem ist man halt nicht einverstanden. Warum auch? Dann konzentriert man sich eben auf die Gemeinsamkeiten.“

Zuhören ist total wichtig

Lulusdreamtown (19): "Auf keinen Fall sollte man ver­suchen, seine Freunde zu ändern – oder ihnen die eigene Meinung aufzudrängen. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Wenn die Vorstellungen unterschiedlich sind, versuche ich, sachlich zu argumentieren. Dann gibt es keine Missverständnisse. Wichtig ist, dass Freunde einem wirklich zuhören und nicht nur so tun als ob.“

Respektiert euch!

DominoKati (22): „Ich wünsche allen Mädchen, dass sie sich gegenseitig viel mehr Verständnis und Respekt entgegenbringen! Das ist das A und O im Miteinander, vor allem in einer richtig guten Freundschaft, die ewig hält. Wichtig ist, Freundinnen zu akzeptieren, wie sie sind. Denn jedes Mädchen ist anders – einzigartig auf seine ganz eigene Art und Weise!“

Mädels müssen locker miteinander sein

BRAVO/F.L. Lange

Julia Beautx (19) : „Meine Freundinnen sind locker, loyal und hilfsbereit. Das ist mir in einer Freundschaft besonders wichtig. Ich glaube, deswegen funktioniert es seit vielen Jahren so super mit meinen Mädels. Ich kann über alles mit ihnen sprechen. Freundinnen untereinander sollen sich supporten und helfen, denn gemeinsam ist man stärker, und man kann sich unterstützen.“

Imme rauf Gefühle Rücksicht nehmen

Nihan (28) „In einer Freundschaft ist mir Ehrlichkeit extrem wichtig. Meiner Schwester und meiner Mutter kann ich alles sagen, wir sind wie Freundinnen. Dabei ist es wichtig, auf die Gefühle des anderen Rücksicht zu nehmen und auf seine Worte zu achten, sodass niemand verletzt wird. Das ist das Geheimnis einer echt guten Freundschaft.“

