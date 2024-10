"Berlin – Tag und Nacht": Cleo fällt auf Verbrecher rein!

Die Hochzeitsvorbereitungen sind in vollem Gange und Milla lädt Amelie zum Brautstyling in die Schnitte ein. Alles scheint nach Millas Plan zu laufen, denn für Amelie ist das Ganze nur mega anstrengend und löst erneut Zweifel und Panik in ihr aus. Milla ergreift die Gunst der Stunde und versucht ihre erneut die Hochzeit sanft auszureden und scheint Amelie auch fast so weit zu haben.

Doch noch will Amelie die Hochzeit noch nicht abschreiben. Sie braucht nur eine Pause von der ganzen Hochzeitsplanung. Dazu kommt es aber nicht, denn Peggy bindet sie an einem freien Tag direkt wieder mit in die Vorbereitungen ein. Amelie ist zunehmend genervt und überfordert. Dann zieht sich Lennart auch noch mit einer frechen Lüge aus der Sache heraus und lässt Amelie alleine stehen. Es kommt zum Streit und die Hochzeit ist in Gefahr. Aber das ist noch nicht alles, denn plötzlich steht Lennarts Vater auch noch in der WG und redet aufgebracht auf seinen Sohn ein, dass dieser auf gar keinen Fall heiraten darf. Geht Millas Wunsch nun in Erfüllung und es gibt keine Hochzeit?

