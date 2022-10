"Berlin – Tag & Nacht": Streit zwischen Amelie und Milla eskaliert!

Kritische Mutter-Tochter-Beziehung!

Immer wieder geraten Amelie und ihre Mutter Milla aneinander und streiten heftig. Erst vor wenigen Monaten dachte Milla, dass sie ihre Tochter Amelie verlieren wird und sie getrennte Wege gehen werden, da sich die beiden immer wieder so sehr in die Haare bekommen. Nun kann ihre große Angst vielleicht bald Realität werden. Die zwei streiten sich nämlich wieder extrem und dieses Mal schreit Amelie ihre Mutter mit den Worten "Ich hasse dich!" an. Autsch! Das tut weh … In ihrer Verzweiflung lässt Amelie sich auf Miguel ein. Ob das eine gute Idee ist? Werden sich Mutter und Tochter wieder vertragen?

_____

_____

Wird Ninos Herz gebrochen?

Bei Nino läuft es in Sachen Liebe auch ganz schön kompliziert. Nino aus "Berlin – Tag & Nacht" hatte erst vor Kurzem Sex mit Sina! Seitdem ist seine Gefühlswelt auf den Kopf gestellt! Er möchte mehr als nur etwas Lockeres mit Sina. Doch sie empfindet nicht so ... Sie knutscht mit einem anderen herum! War das mit Nino wohl nur eine einmalige Sache? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

* Affilaite-Link

