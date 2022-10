"Berlin – Tag und Nacht": Nino macht schockierende Entdeckung!

"Berlin – Tag und Nacht": Wie entscheidet sich Connor?

Connor steht vor einer schwierigen Wahl: Nimmt er die einmalige Chance an und geht zusammen mit Rapperin Liz auf Tour? Toni ist davon überhaupt nicht begeistert, vor allem wegen der Vergangenheit von Connor und Liz. So ganz wohlfühlt sich Connor aber auch nicht bei der Vorstellung, Toni allein zu lassen – gerade nach der ganzen Sache mit Dylan. Wie wird er sich entscheiden? Für Toni oder für seinen Traum eine neue Chance?

_____

"Berlin – Tag und Nacht": Nino muss sich etwas eingestehen

Während Connor vor einer schweren Entscheidung steht, gibt Olivia nicht auf: Sie will ihren Dean zurück. Und um das zu schaffen, hat sie auch schon einen Plan parat: Sie täuscht vor umzuknicken, woraufhin Dean sich um sie kümmert, während sie alles versucht, um sich an ihn ranzuschmeißen. Damit ist sie anscheinend auch erfolgreich, denn es kommt zu einem Kuss! Wie es wohl mit den beiden weitergeht?



Und: Nino ist aufgewühlt: Zusammen mit Sina, Lynn und Chiara schwänzt er einen Tag die Schule und die vier verbringen den Tag zusammen. Sina will ins Strandbad einsteigen und schwimmen gehen. Gesagt, getan – doch sie werden von einem Security-Mitarbeiter verfolgt. Nino und Sina verlieren Chiara und Lynn und sind allein. Die beiden verschwenden keine Sekunde und die beiden haben Sex. Doch danach ist Nino überfordert: Sind seine Gefühle für Sina doch viel stärker als vorerst vermutet? Könnte er sich sogar eine richtige Beziehung mit ihr vorstellen? Eine schockierende Feststellung für den Schüler, der erstmal wieder einen klaren Gedanken finden muss.

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

*Affiliate-Link

