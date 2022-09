"Berlin – Tag und Nacht"-Stars Lidia und Pia: "Wir haben beide angefangen zu weinen"

"Berlin – Tag und Nacht" schafft Freundschaften fürs Leben

Unglaublich, aber wahr: "Berlin – Tag und Nacht" gibt es bereits seit 11 Jahren! In dieser Zeit gab es nicht nur viele einzigartige Momente am Set, sondern es wurden auch viele Freundschaften fürs Leben geschlossen. Vor allem Amelie-Darstellerin Pia und Chiara-Darstellerin Lidia sind seit einiger Zeit unzertrennlich und die beiden wohnen sogar noch zusammen in einer WG.

Doch wie begann ihre Freundschaft eigentlich? "Wir haben uns durch BTN kennengelernt, hatten aber am Anfang nicht viel miteinander zu tun. Wir haben zuerst noch mit einer anderen BTN-Kollegin zu dritt zusammengewohnt. Das hatte aber eher pragmatische Gründe, befreundet waren wir da noch nicht", erzählt Lidia. Doch ein ganz emotionaler Moment schweißte die beiden dann so richtig zusammen…

"Berlin – Tag und Nacht": Dieser Moment änderte für Lidia und Pia alles

"In unserer Dreier-WG hatten wir anfangs nicht wirklich viel Kontakt. Weil ich von unserer damaligen Mitbewohnerin aber wusste, dass es Pia gerade nicht so gut geht, habe ich mich irgendwann zu ihr auf den Balkon gesetzt. Ich habe dann einen Schritt auf sie zugemacht, in dem ich das Lied 'Du fändest es schön' von Madeleine Juno angemacht habe. Damit wollte ich Pia Sachen sagen, ohne, dass ICH sie sage", so Lidia. Pia ergänzt: "Ja, mir gings ziemlich schlecht zu diesem Zeitpunkt und wir hatten damals noch totale Berührungsängste. Lidia hat das Lied einfach abgespielt und dann haben wir beide angefangen zu weinen. Das war der Eisbrecher, der den Weg geebnet hat, den wir jetzt gehen. In dem Moment haben wir gemerkt, dass da eine extrem krasse Connection entstehen kann." Was für eine schöne Story. 🥺

