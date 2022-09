"Berlin – Tag und Nacht": Wird Toni verurteilt? 😱

"Berlin – Tag und Nacht": Toni vor Gericht

Toni steht vor Gericht: Dylan wirft ihr vor, ihn mit der Faust direkt ins Auge geschlagen zu haben, weshalb er jetzt auch eine Augenklappe trägt. Dass Dylan sie sexuell belästigt hat, verleumden dieser und sein Team, sogar eine Zeugin sagt gegen Toni und ihre Anschuldigungen aus.

Während Tonis Aussage macht Dylans Anwalt sie emotional fertig, beschuldigt sie zu lügen und will ihr einen Rachezug gegen Dylan anhängen: "Sie sind gefährlich, Sie sind gewalttätig und gefährlich!" Ob Toni sich trotzdem noch durchsetzen kann und die Wahrheit ans Licht kommt und gewinnt?

"Berlin – Tag und Nacht": Unerwartete Hilfe

Toni scheint sich da nicht ganz so sicher zu sein und vermutet schon das Schlimmste am Tag der Urteilsverkündung. Doch dann bekommt sie unerwartet Hilfe und der Prozess scheint eine dramatische Wendung zu nehmen. Ein Model aus dem Zuschauer*innenraum meldet sich zu Wort und beschuldigt Dylan der sexuellen Belästigung. Und dabei bleibt es nicht: Weitere Frauen melden sich und sagen gegen den Fotografen aus! Der ganze Prozess wird durch diese Aktion völlig durcheinandergewirbelt. Siegt die Gerechtigkeit nun doch noch?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

