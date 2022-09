"Berlin – Tag und Nacht": Rache-Zug in vollem Gange!

"Berlin – Tag und Nacht": Olivia kehrt in WG zurück

Rache-Aktion von Olivia! Nachdem die ganze Wahrheit ans Licht gekommen ist, wurde Olivia erstmal vor die Tür gesetzt. Mit einem geschickten Plan gelingt es ihr aber, das Vertrauen von Milla zurückzugewinnen und sie kehrt in die WG zurück.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Doch ihre Spielchen fangen gerade erst an. Denn sie ist immer noch fest davon überzeugt davon, dass Milla die alleinige Schuld für Olivias Beziehungs-Aus mit Dean trägt… Einmal ist sie schon einen Schritt zu weit gegangen – ob sie das wiederholen wird?

"Berlin – Tag und Nacht": Nino und Sina in Lebensgefahr

Nino und Sina machen eine Spritz-Tour in einem ziemlich coolen Sport-Wagen. Nino fährt zwar etwas unvorsichtig, aber es geht trotzdem alles gut. Sina will dann aber auch mal fahren, weshalb die beiden wechseln und sie ans Steuer darf. In einem kleinen Moment der Unaufmerksamkeit, dann aber der große Schock. Sina und Nino bauen einen heftigen Unfall! Ob es den beiden gut geht?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->