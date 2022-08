"Berlin – Tag und Nacht": Olivia geht einen Schritt zu weit!!

"Berlin – Tag und Nacht": Sina wird suspendiert

Noah wird in der Schule gemobbt. Als seine Schwester Sina das sieht, geht sie dazwischen, verliert die Kontrolle und schlägt einen ihrer Mitschüler. Daraufhin wird sie suspendiert. Als Basti von der Situation erfährt, setzt er sich bei der Direktorin sofort dafür ein, dass die Suspendierung aufgehoben wird und das Mobbing-Problem angegangen wird. Doch Noah ist alles andere als happy darüber, dass sich Basti nun eingemischt hat. Wird das Mobbing endlich aufhören?

_____

_____

Leif überrascht Leni mit einer guten Nachricht: Das Wohnmobil ist fertig und bereit für den Portugal-Trip! Das muss gefeiert werden. Am See treffen sich die beiden mit ihren Freund*innen. Doch der Tag wird zum Albtraum. Denn Olivias Eifersucht nimmt neue Dimensionen an und sie präpariert Lenis Bier mit ein paar K.O.-Tropfen. Als Leni dann schwimmen geht, macht sich die Wirkung dieser bemerkbar und sie droht zu ertrinken. Leif will ihr helfen, doch durch seine körperliche Beeinträchtigung gelingt ihm das kaum. Sind die anderen rechtzeitig zur Stelle? Und wie wird Olivia reagieren?

