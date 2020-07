Apache 207: 2020 ist sein Jahr!

Apache 207 war 2019 der krasseste Newcomer im deutschen Rap-Game! Und auch 2020 startete der "Roller"-Star wieder durch. Im Mai droppte er seine neue Single "Fame", die es sofort auf Platz eins der Spotify Charts schaffte. Im Video zu "Fame" kündigte er dann sein erstes Album "Treppenhaus" an, das am 31.07. erscheint. Jetzt überraschte Apache seine Fans mit einem neuen Song: "Unterwegs" wurde gestern gedroppt und ist jetzt schon megaerfolgreich.

Apache 207: "Unterwegs" kommt total überraschend!

Als kleinen Vorgeschmack auf Apaches Album "Treppenhaus", erschienen mit „Matrix“, „Fame“, „Boot“ und „Bläulich“ bereits vier Songs. Jetzt kam einer dazu. "Ich weiß, bisschen kurzfristig... Aber was machst du heute um 00:00 Uhr?", schrieb Apache gestern Abend auf Instagram. Die Fans wussten sofort Bescheid: Ein neuer Song von Apache 207 geht an den Start. "Wahrscheinlich deine neue Single anhören, ca. 17 mal", schreib also einer unter den Post. Und tatsächlich: Total überraschend droppte er dann seine neue Single "Unterwegs".

Apache 207: Das ist sein neuer Hit!

Augrund des Coronavirus mussten dieses Jahr viele beliebte Konzerte und Events abgesagt werden. So auch die geplante Tour von Apache 207, die innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft war. Diesen Schock verarbeitet Apache jetzt in seinem neuen Song. Im Musikvideo zu "Unterwegs", sieht man zu Beginn einen Gettoblaster. Es laufen Nachrichten. Das Thema: Corona und die damit verbundenen Konzert-Absagen. Am Ende der Szene schlägt Apache 207 das Radio vom Tisch und zeigt damit, wie verärgert er darüber ist. Im Video sieht man ihn dann beim Feiern, wie er am Morgen danach katert und dann den Tourbus zu einem seiner Auftritte zieht. Schon nach 12 Stunden hatte das Video zu "Unterwegs" mehr als 818.000 Klicks auf YouTube (Stand: 24.07.2020).

Apache 207 Kündigt er im Musikvideo Tour 2021 an?

Auf Apaches Tourbus im Musikvideo steht groß „Apache Tour 2020“. Apache macht in einer Szene des Videos aus der letzten 0 in 2020 eine rote 1. Ein Hinweis auf seine Tour in 2021? Möglich! Nach der Aktion zieht er den Tourbus über die Autobahn bis zu einer seiner Auftrittslocations. Am Ende des Videos sieht man ein Feuerwerk, das die Zahl „2021“ in den Himmel schreibt. Das Video endet mit der Widmung „In Gedenken an die Apache Tour 2020“. Wir würden uns freuen, wenn seine Tour 2021 stattfinden könnte und sind gespannt auf die nächsten Hits des Rap-Stars!

