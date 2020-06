Apache 207: So kannst du sein neues Album schon vor Veröffentlichung hören!

Apache 207: Der Überflieger im Rap-Game

2019 wurde Apache 207 als DER Newcomer der deutschen Rap-Szene gefeiert. Und das, obwohl er nach dem Abi eigentlich eine Ausbildung als Mechatroniker angefangen hat. Doch eines Tages lernte er Bausa kennen, der Apache 207 bei seinem Label „TwoSides“ unter Vertrag nahm – der Beginn seines Mega-Durchbruchs! Apaches Song "Roller" zählt sogar zu den zehn erfolgreichsten Deutschrap-Hits aller Zeiten. Kein Wunder also, dass seine für 2020 geplante Tour innerhalb von 17 Minuten ausverkauft war. Doch dann kam die Horror-Nachricht: Wegen der Corona-Krise musste Apache 207 seine Tour absagen. Davon ließ sich der Rap-Star jedoch nicht unterkriegen. Im Mai droppte er seine neue Single "Fame", die es sofort auf Platz eins der Spotify Charts schaffte. Viele Fans vermuteten daraufhin, dass der Schriftzug "Treppenhaus 31.07.2020" aus dem "Fame"-Musikvideo etwas mit einer neuen Single zu tun haben könnte. Und tatsächlich: Ende Juli veröffentlicht Apache 207 sein erstes Album!

Gestern bestätigte Apache 207 in seiner Insta Story: "TREPPENHAUS" kommt instagram @apache_207

Apache 207: "Treppenhaus" vor Veröffentlichung hören!

Eigentlich erscheint Apaches Album "Treppenhaus" erst am 31.07.2020. Wer aber so lange nicht warten will, hat die Möglichkeit schon vorab in das Album reinzuhören. Das gab der 22-Jährige jetzt in seiner Instagram Story bekannt. Vom 24.07.2020 bis zum 27.07.2020 wird der Apache 207 Truck drei Städte in Deutschland anfahren und insgesamt 30 Gäste zum exklusiven Pre-Listening einladen. Der Sound kommt beim Event aus Kopfhörern auf die Ohren! Ihr wollt dabei sein? Dann fügt „Treppenhaus“ bei Apple Music schon jetzt zu eurer Mediathek hinzu und hinterlasst eure Kontaktdaten. Mit ein bisschen Glück werdet ihr zusammen mit einer Begleitperson zum exklusiven Event eingeladen. Teilnahmeschluss ist der 17.07.2020! Wir wünschen euch viel Glück 😊

