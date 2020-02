Apache 207 stellt neuen Song vor

Schon seit längerem gehört der „Roller“-Star zu den krassesten im Rap-Business. Mit Hits wie "Wieso tust du dir das an" und "Kein Problem" starte Apache komplett durch. Doch 2020 ist es etwas ruhiger um ihn geworden. Wurde man im letzten Jahr noch mindestens wöchentlich auf seinem Insta-Kanal auf dem Laufenden gehalten, zeigte Apache sich in diesem Jahr erst einmal, und das halbnackt. Doch nun gibt es endlich eine mega Neuigkeit: Apache wird am Montag zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen sein. Und damit nicht genug: Dabei wird er auch noch ganz exklusiv einen neuen Song vorstellen. OMG!

Apache 207 zu Besuch bei "Late Night Berlin"

Am kommenden Montag ist es so weit: Apache wird zu Gast bei Klaas Heufer-Umlaufs Show „Late Night Berlin“ zu sehen sein. Nachdem auch schon Rap-Kollege Capital Bra, Moderator Klaas besucht hat, wird mit Apache nun wieder ein riesen Star im Rap-Business zu sehen sein. Für Apache, der damals für seine Rap-Karriere seine Ausbildung abbrach, handelt es sich dabei um seinen ersten Auftritt im deutschen TV. Dabei wird er nicht nur über sich und seine Karriere quatschen, sondern auch einen komplett neuen Song performen. Ob das nicht mal hammer Neuigkeiten sind. 😍 Wann wir seinen neuen Hit dann auch streamen können, ist leider noch nicht bekannt.

Also einschalten nicht vergessen! Um 23:10 geht es am Montag auf ProSieben los.