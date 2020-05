Apache 207: Das ist sein neuer Hit!

Im Februar zeigte sich Apache zum ersten Mal im TV! Kurz danach gab es weniger erfreuliche Nachrichten: Aufgrund der Corona-Krise musste auch der Rapper seine Tour absagen, anschließend zog er sich erstmal zurück. Jetzt meldet er sich aber mit super Neuigkeiten zurück: Donnerstagnacht ist es endlich wieder so weit: Der Roller-Rapper droppt eine neue Single! 😍 Auf Instagram postete er am Wochenende eine Hörprobe seiner Single und bringt seine Fans zum Jubeln! „Fame“ wird sein neuer Hit heißen und schon die Hörprobe lässt darauf schließen, dass dieser Song mal wieder extrem krass durch die Decke gehen wird! Allein auf der Social Media Plattform hat seine Hörprobe bereits über 1,4 Millionen Klicks. Am Donnerstag um 23:59 soll dann das ganze Musikvideo kommen. Seine Fans können diesen Augenblick kaum noch abwarten.

Apache 207: "Fame" - ein Kinderlied?!

Auch auf TikTok schießt Apaches neuer Song direkt durch die Decke. Und das aus einem bestimmten Grund: Die ersten Zeilen von "Fame" kennt man bereits aus einem anderen Lied. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Song vom Rapper selbst, sondern ist tatsächlich einem Kinderlied entsprungen. Dem ein oder anderen von euch könnten die folgenden Zeilen deshalb bekannt vorkommen: "Wen die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln musst du halb im Schlaf noch niesen"... Sie stammen tatsächlich 1 : 1 aus dem Kinderlied "Die Reise der Sonne". Das ist auch einigen seiner Fans aufgefallen, weshalb sie diese neu gewonnene Erkenntnis gleich mal auf TikTok teilten. Haha. Was es damit wohl auf sich hat und ob sich der Rapper dessen bewusst ist? Das weiß nur Apache selbst. Wir sind super gespannt, ob wir auf der vollen Version seines Hits "Fame" weitere Indizien zum Kinderlied feststellen können.

