Zendaya und Tom Holland nicht zusammen!

„Quit playing games with my heart”, ob Zendaya und Tom Holland diesen Song kennen? Wir für unseren Teil kommen nicht mehr klar. Und die Fans auch nicht! Nachdem romantische Fotos aufgetaucht sind, waren die meisten Fans so: „Hm, ich bin unsicher, vielleicht doch ein PR-Stunt.“ Als DANN aber ein zuckersüßer Geburtstagsgruß von Holland an Zendaya via Instagram geschickt wurde, waren die meisten dann so: „OMG es ist soweit, die beiden machen es endlich offiziell!“ Und nun taucht ein Interview mit Zendaya auf und auf einmal haben wir das Gefühl, die letzten Wochen unseres Lebens waren eine einzige, dicke Lüge. 😢 Und nein, wir sind nicht überdramatisch, aber danke für der Nachfrage! Nun erst einmal eins nach dem anderen …

Tom Holland – nichts weiter als ihr „bester Freund“?

In einem Interview mit der British Vogue nimmt Zendaya die Fans mit auf eine Reise durch ihren Insta-Feed und entdeckt dabei ein Foto wieder aus ihrer Zeit mit Kollege Holland am Set von „Spider-Man: Far From Home“. Auf dem Foto sieht man Zendaya, wie sie sich an Holland im Spider-Man-Kostüm festhält und Grimassen macht. Zu dem Foto erklärt sie, dass Holland und sie zwischen Szenen immer Grimassen schneiden und den Fans zuwinken würden, während sie an einem Seil für die Schwing-Szene befestigt waren. Sie beschreibt diesen Moment als „wirklich seltsam und eine surreale Erfahrung“, die sie mit „einem ihrer besten Freunde“ teilen konnte. Damit meint sie Holland. Holland, ihren „besten Freund“. Moment! Ist Holland etwa in der gefürchteten „Friend-Zone“ gelandet? Haben die beiden Schluss gemacht?! Was ist da los? Die Fans sind ganz durcheinander!

Was geht nun zwischen Holland und Zendaya?

Die Fans wissen nicht, wie sie diese Aussage einordnen sollen. Seitdem die Knutsch-Fotos der beiden veröffentlicht wurden, haben sich Fans nichts sehnlicher gewünscht, als das „Tomdaya“ endlich Realität werden würde. Nun gibt es Fans, die das Interview zeitlich einordnen: Ganz Gewiefte haben festgestellt, dass Zendaya eine Frisur im Video der Vogue trug, die sie vor Monaten hatte. „Das war ein Shoot für Vogue, der Ende Juni stattfand“, stellt ein Sherlock-Fan fest. Und andere geben zu bedenken, dass die Bezeichnung als „bester Freund“ eine Beziehung nicht unbedingt ausschließen würde – eher im Gegenteil. Ein Fan schreibt dazu: „Yeah, und mein Freund und ich sind beste Freunde, lol. Ich würde mal hoffen, das ist bei allen Leuten der Fall.“ Klingt logisch. Beziehungspartner*innen sollten im Mindesten zu den besten Freund*innen gehören – sonst ist die Beziehung ein bisschen oberflächlich, oder? Was denkt ihr?

