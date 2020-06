Zendaya konnte eine neue Rolle in "Spider-Man" erschaffen

Im Talk mit Variety erklärte "Spider-Man"-Star Zendaya, wie aufregend es für sie war, die Michelle in den neuen Filmen an der Seite von Tom Holland in der Rolle des PeterParker/"Spider-Man" zu spielen: "Ich war so happy, in dem Film sein zu dürfen und hatte Glück, denn die Macher wollten die Originalfigur der Mary Jane neu kreiieren. Ich bin da einfach so reingerutscht und konnte dieses smarte, aber auch etwas sonderbare, junge Mädchen darstellen. Ich hatte viel Spaß und liebe es, ein bisschen Comedy zu machen." Das Filmprojekt verlangte Zendaya und ihren Co-Stars aber auch so einiges ab ...

In "Spider-Man" ist Zendayas Rolle Michelle die Mitschülerin und Freundin von PeterParker aka. Tom Holland Sony/Marvel

"Spider-Man"-Dreh war ziemlich krass für Zendaya

Zendaya betonte aber auch, dass es ganz anders war einen so riesigen Film wie "Spider-Man" zu drehen, im Gegensatz zu ihren anderen Projekten wie die Serie "Euphoria": "Vor allem beim letzten Film konnten wir viel reisen. Die meiste Zeit verbrachte ich in London und musste um 3 Uhr morgens aufstehen, um vor dem Tower of London zu drehen, bevor er öffnet und die Drohnen kommen", erinnerte sich die Schauspielerin. "Außerdem gab es so viele Geheimnisse bei ‚Spider-Man‘ und wir durften die Hälfte des Scripts nicht mal lesen, denn darin waren zu viele Spoiler für andere Filme wie ‚Avengers: Endgame‘. Wir hatten zum Teil keine Ahnung, was wir da taten, aber haben es einfach gemacht."

