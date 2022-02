Zendaya: Er ist ihr neuer Ehemann!

Mike Feist wird neuer Film-Ehemann von Zendaya

Dieses Mal wagen nicht Tom Holland und Zendaya zusammen den nächsten Schritt, sondern die Schauspielerin macht ihr eigenes Ding, bzw. eigenes Projekt!

Damit hat Zendaya ein ganz dickes Ding an Land gezogen und gleich auch noch einen Ehemann: Schauspieler Mike Faist bekannt aus "West Side Story". Im Frühling drehen die beiden Hollywood-Stars nämlich für "Challengers" zusammen, ein romantisches Drama von "Call Me By Your Name"-Filmemacher Luca Guadagnino. "The Crown"-Star Josh O'Connor wird Zendayas Ex-Freund spielen. Zendayas Deal für den neuen Film (und damit auch ihre neue Ehe) ist bereits abgeschlossen und soll ihr über 10 Millionen Dollar eingebracht haben. Wir verraten euch, welche Geschichte Zendaya und ihren Film-Ehemann Mike Faist in "Challengers" erwartet.

"Challenger": Darum geht es in dem neuen Film von Zendaya und Mike Faist

In "Challengers" geht es um ein Tennis-Paar. Zendaya spielt Tashi und Mike Faist ihren Ehemann Art. Tashi ist eine frühere Tennisspielerin, die zur Trainerin geworden ist.

Ihren Ehemann Art hat sie von einem mittelmäßigen Spieler in einen weltberühmten Grand-Slam-Star verwandelt. Weil Art in einer Pechsträhne feststeckt, lässt sie ihn ein "Challenger"-Event spielen, eine der niedrigsten Stufen bei Turnieren. Dort trifft ihr Ehemann jedoch ausgerechnet auf seinen ehemaligen besten Freund, aber auch Ex-Freund von Tashi, der früher eine vielversprechende Karriere hatte, doch Burn-out bekam. Die Film-Macher*innen sind jedenfalls überzeugt davon, dass Zendaya und Mike Faist als Ehepaar eine tolle Chemie haben. Zendaya ist von Tom Hollands neustem Film nicht so überzeugt, mal sehen wie das ganz andersrum aussehen wird!

