Zendaya: Neuer Film von Tom Holland "lächerlich"

Holland bald in „Uncharted“ zu sehen

Tom Holland ist aktuell zusammen mit Freundin Zendaya in aller Munde dank „Spider-Man: No Way Home“!

Aber auch abseits vom enorm erfolgreichen Film-Franchise ist Holland fleißig: Fans des jungen Schauspielers freuen sich schon auf die Videospiel-Verfilmung „Uncharted“, in der er wieder die Hauptrolle übernimmt. Offenbar zählt zu seinen Fans allerdings nicht Zendaya, zumindest nicht, wenn man einer Situation glaubt, in der Holland seiner Freundin von seinem neuen Film erzählt … 🤣

„Dieser Film klingt lächerlich!“

Bei einem Auftritt in „The Chris Evans Breakfast Show“ erzählte Holland von einem Moment am Set von „No Way Home“, in dem er seiner Freundin von seinem neuen Film erzählte … Allerdings war seine Beschreibung wohl nicht so mitreißend, wie er gehofft hatte! „Ich versuchte ihr zu erklären, worum es in ‚Uncharted‘ geht. Und ich sagte: ‚Es gibt diesen einen Stunt, bei dem ich aus einem Flugzeug falle … und von einem Auto getroffen werde, während ich aus dem Flugzeug falle.‘“

Wenn wir die Erklärung so hören, können wir die Reaktion von Zendaya nachvollziehen! Laut Holland sagte sie nämlich: „Moment, was? Wie zur Hölle kann so etwas passieren? Dieser Film klingt lächerlich!“ Holland empfand den Moment als sehr witzig und legte ihr nahe, den Film selbst zu sehen, denn seine Beschreibung ergab – wie er selbst zugab – wenig Sinn! Wir müssen uns die Szene wohl auch erst selbst ansehen, denn wir sind auf Zendayas Seite. 😄

