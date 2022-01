Zeitreisende*r aus 2714 warnt vor diesen krassen Ereignissen!

Zeitreisende*r teilt Details aus 2022 auf TikTok

Elon Musk sagte bereits das Ende der Erde voraus und jetzt meldet sich auch noch ein*e Zeitreisende*r aus der Zukunft zu Wort und hat einige verrückte Sachen mit im Gepäck.

Der TikTok-Account @aesthetictimewarper teilte mehrere Videos in denen er*sie Ereignisse aus 2022 verrät. Sogar mit genauem Datum… Und das alles, um zu beweisen, dass er*sie aus der Zukunft kommt….

Am 11. März soll das erste Kind eines Menschen mit einem Schimpansen zur Welt kommen. @aesthetictimewarper / TikTok

Zeitreisende*r: Das kommt 2022 auf uns zu!

Was uns alles erwartet? Im Februar soll die verlorene Stadt Atlantis entdeckt werden, im März bekommt der erste Mensch ein Kind mit einem Schimpansen und im selben Monat soll auch eine totgeglaubte bekannte Person aus dem Musikbusiness wieder auftauchen und zugeben, dass sie oder er den Tod nur gefaked hat. Außerdem wird am 1. Juni der Tod eines Stars die ganze Welt in Trauer versetzen und am 28. Juni San Francisco das bisher schlimmste Erdbeben treffen. Das sind nur ein paar der Ereignisse, die auf dem Account vorhergesagt wurden.

Zu Corona hat der Account auch eine Prognose gewagt: "19. April – eine neue COVID-Variante ‚Omega‘ taucht auf und ist fünfmal schlimmer als die bisherigen Varianten." Na, hoffen wir mal, dass er*sie sich da irrt und das alles nur frei erfunden hat… Da viele noch nicht so an die Echtheit dieser Aussagen glauben, verspricht der*die Zeitreisende*, dass er*sie in zwei Monaten mit zehn Menschen ins Jahr 2714 reist und ihnen die Galaxie zeigt. Die Auserwählten werden dann auch das Chaos sehen, das die Menschen angerichtet haben. 🚀

Wird die nächste COVID-Variante wirklich noch viel schlimmer als die bisherigen? @aesthetictimewarper / TikTok

