Zac Efron: Ist er wieder single?

Zac Efron und Vanessa Valladares: Es begann so romantisch

Es klang einst wie ein Traum: Er, Zac Efron, der weltbekannte Schauspieler und Schwarm vieler Frauen, Sie, Vanessa Valladares, Kellnerin mit einem Model-Traum. Sie lernten sich kennen, als Zac das Café besuchte, in dem sie arbeitete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Im Sommer letzten Jahres zeigten sich Zac Efron und Vanessa Valladares dann öffentlich gemeinsam und bestätigten so ihre Liebe. Er zog für sie nach Australien und genoss das bodenständige Leben mit Vanessa so sehr, dass sogar ein Heiratsantrag vermutet wurde. Das perfekte Märchen, oder?

Disney-Stars der 2000er: Wer verdient am meisten?

Zac Efron und Vanessa Valladares: Alles aus?

Wie „The Daily Telegraph“ nun berichtet, soll alles aus zwischen Zac Efron und Vanessa Valladares sein. Der Märchen-Traum scheint geplatzt, nach gerade einmal zehn Monaten. Bisher wurde die Trennung von Zac Efron noch nicht offiziell bestätigt. Die beiden wurden zuletzt im März gemeinsam gesichtet. Erst vor wenigen Wochen hat Zac angefangen, für die zweite Staffel seiner Netflix Serie „Um die Welt mit Zac Efron“ in Australien zu drehen, auch, um seiner Freundin nahe zu sein. Wenn die Gerüchte über die Trennung stimmen, führt Zac nun seine Reise um die Welt als Single weiter.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->