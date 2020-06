YouTube austricksen: Hack geht viral

Du möchtest unbedingt ein Video anschauen, doch dann machen dir nervige Werbespots einen Strich durch die Rechnung. Eine gefühlte Ewigkeit werden Spots abgespielt, bis du endlich dein Video starten oder fortsetzen kannst. Von der Werbung auf YouTube ist ein Großteil der User genervt. Videos ganz werbefrei ansehen, das wäre für viele ein Traum! Ein Traum, den man sich eigentlich nur mit einem Abo von YouTube Premium erfüllen kann. Bis jetzt! Ein Reddit-Nutzer macht den Traum mithilfe eines simplen YouTube-Hacks wahr und verrät, wie sich die Werbung auf YouTube ausblenden lässt.

So geht’s: YouTube-Videos ohne Werbung anschauen

Den YouTube-Hack kannst du mit wenigen Klicks anwenden und der Bug auf der Video-Plattform ermöglicht dir dann, die Werbung auszuschalten. Rufe das Video auf, das du anschauen möchtest, oben in der Adressleiste findest du die URL, die du anpassen musst: Nach der Domain youtube.com folgt normalerweise ein Slash, an dieser Stelle musst du einen Punkt einsetzen und die Seite nochmal aufrufen. Aus youtube.com/watch wird also youtube.com./watch ! Eine kleine Änderung in der URL des Clips, das war's schon. In der Ansicht ohne Werbung sind allerdings ein paar Funktionen wie zum Beispiel die Kommentar-Funktion nicht vorhanden. Wenn du YouTube über dein Handy aufrufst, musst du zur Desktop-Version der Seite im Internet-Browser wechseln, sonst klappt es nicht. Auch wenn der Hack praktisch ist, solltest du daran denken, dass du mit dem Anschauen von Werbung deine Lieblingscreator unterstützen kannst, sie verdienen mit YouTube Geld und können dank den Einnahmen neue Videos drehen. Die reichsten YouTuber der Welt sind mit ihren Videos super erfolgreich und sichern sich damit eine stolze Summe.

