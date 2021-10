"You" Staffel 4 offiziell bestätigt: Netflix überrascht Fans mit neuem Video!

Netflix lässt Bombe platzen: Stalker-Serie "You" bekommt eine vierte Staffel

Noch vor dem Start von "You – Du wirst mich lieben" Staffel 3 lässt Netflix die Bombe platzen: Die beliebte Stalker-Serie "You" bekommt eine vierte Staffel! Mit so einer schnellen und überraschenden Nachricht hat keiner gerechnet. Morgen, am 15. Oktober, startet nämlich erst die lang ersehnte dritte Staffel von "You".

In Interviews haben die Hauptdarsteller*innen schon verraten, dass es uns umhauen wird. Love (Victoria Pedretti) und Joe (Penn Badgley) ziehen nämlich in eine Kleinstadt, da sie ein Baby erwarten. Genauer gesagt einen Sohn, der Henry heißen soll. Genug Material für eine Fortsetzung ist also da und jetzt sogar offiziell bestätigt! Während ihr ab morgen wieder der hypnotischen Stimme von Stalker Joe lauscht, könnt ihr also ganz entspannt sein, denn Staffel 4 von "You – Du wirst mich lieben" wird kommen …

Noch vor Serien-Start von Staffel 3: Netflix überrascht Fans mit Fortsetzung zu "You – Du wirst mich lieben"

Die beliebte Netflix-Serie "You" basiert auf den Büchern von Caroline Kepnes mit den Titeln "You", "Hidden Bodies" und "You Love Me". "Während wir die Bücher von Caroline gelesen haben, waren Greg (Berlanti) und ich sofort gefesselt von Joe Goldberg und seinem verdrehten Weltbild", verrät Serien-Produzentin Sera Gamble gegenüber Variety.

"Es war aufregend zu sehen, wie Penn Joe zu einem gruseligen aber auch einem Leben voller Überzeugungen gebracht hat. Wir sind sehr dankbar, dass Netflix You so viel Support gezeigt hat und dass es Menschen auf der ganzen Welt genossen haben, Joe in den letzten drei Staffeln alles ganz falsch machen zu sehen. Das ganze You-Team freut sich sehr darauf, neue, dunkle Facetten der Liebe in Staffel 4 zu entdecken." Mit diesem letzten kleinen Satz wurden sicher viele Fans glücklich gemacht. Viel mehr weiß man noch nicht über "You" Staffel 4, aber wir können uns sicher sein, dass es wieder richtig creepy wird.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->