"You"-Star spricht über Staffel 3: „Es wird euch umhauen!“

"You"-Star Victoria Pedretti: So wird Staffel 3!

Eine gute Nachricht für alle, die bei "You – Du wirst mich lieben" die grusligen Stalkermomente und blutigen Überraschungen gefeiert haben, denn Staffel 3 soll noch viel krasser werden! Die Serienmacher sollen sich bei der neuen Staffel von der Buchvorlage distanziert haben und den Fokus auf noch mehr Mystery- und OMG-Momente gelegt haben. 😱 Vor Kurzem wurde "You"-Star Victoria Pedretti (spielt die weibliche Hauptrolle Love Quinn) in einem Interview zu einem kleinen Spoiler zur dritten Staffel gefragt. Viel hat sie leider nicht verraten, aber Staffel 3 in einem Satz angeteasert. „Ich kann euch die neue Staffel wie folgt beschreiben: Sie wird euch umhauen!“, so Victoria. Sie schüttet also Öl ins Feuer und macht uns mit ihrer kurzen Aussage noch viel neugieriger. Achtung: Spoiler zu den letzten Staffeln! Schaffen Joe und Love wirklich einen Neustart, obwohl er keine Gefühle mehr für sie hat? Wird Joe ein guter Vater sein? Was ist mit der neuen Nachbarin, die Joe interessant findet? Wird Love durchdrehen, wenn sie das mitbekommt? Wird sie jemanden töten? Wird Joe jemanden töten? Kommen die ganzen dunklen Geheimnisse, die Love verborgen hat, ans Licht? Fan-Theorien zufolge glauben auch einige Zuschauer, dass Love damals ihren eigenen Mann getötet hat und dass er nicht an einer Krankheit gestorben ist … ob das stimmt? Viel zu viele Fragen sind gerade offen und wir zerbrechen uns den Kopf, wann es endlich weitergeht mit "You ­– Du wirst mich lieben". 🙈

Netflix: "You" Staffel 3 Start verschoben

Immer wieder wurden die vergangenen Wochen Infos zur kommenden dritten Staffel der Netflix-Serie "You" preisgegeben. Auch diese Netflix-Produktion war von der Corona-Pandemie eingeschränkt und hat sich immer wieder nach hinten verschoben. Als es dann hieß „It’s a wrap!“, die Dreharbeiten zur neuen Staffel sind abgeschlossen, freuten sich alle Fans schon auf ein baldiges Wiedersehen mit Joe und Love, doch anscheinend müssen wir uns doch noch etwas länger gedulden. Netflix hat nun bestätigt, dass die Fertigstellung der Serie doch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Ein offizielles Startdatum wurde noch nicht gedroppt, aber die Zuschauer können mit der dritten Staffel zwischen Oktober und Dezember 2021 rechnen. Wir hoffen natürlich, dass Netflix es doch noch früher schafft und nicht erst gegen Ende des Jahres! 🎬

