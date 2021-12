"The Witcher" Staffel 3 wird queer!

„The Witcher“ wird zum Netflix-Franchise

„The Witcher“ Staffel 3 wird bereits jetzt sehnsüchtig von den Fans erwartet – dabei ist die zweite Staffel gerade einmal ein paar Wochen alt!

Streaming-Dienst Netflix hat mit der Show einen echten Volltreffer gelandet, die auf einer Buchreihe von Autor Andrzej Sapkowski beruht. Und dessen scheint man sich bewusst zu sein, denn Netflix ist gerade dabei ein großes „The Witcher“-Franchise aufzubauen! Einen Anime-Film gibt es bereits, ein zweiter ist in Planung wie auch eine „kinder- und familienfreundliche“ Serie. Und nicht zu vergessen die Prequel-Serie „Blood Origin“, die ebenfalls im „The Witcher“-Universum spielen wird! Während das Franchise immer größer wird, soll im mindesten Staffel 3 von „The Witcher“ auch diverser werden, wie Showrunner Lauren Schmidt Hissrich nun in einem Interview versprochen hat.

Eine „queere Ikone“ kommt in die Serie

In einem Interview mit Digital Spy sprach die Produzentin und Showrunner der Serie ein wenig darüber, was die Fans in der dritten Staffel von „The Witcher“ erwarten wird. Diese wird auf dem zweiten Buch der Reihe, „Die Zeit der Verachtung“, basieren und „tiefer eintauchen in die Beziehungen“ und auch zeigen „wie unterschiedlich Beziehungen sein können“, so Hissrich. Das wird sich auch mit der neuen Figur zeigen, die wir ganz am Ende von Staffel 2 sehen durften: der Magierin Philippa Eilhart! „Sie ist am besten bekannt für … ich würde sagen, sie ist eine queere Ikone für die Leser*innen der Bücher“, beschreibt Hissrich die neue Figur und verspricht, dass man „nicht davor zurückschreckt“ ihre Queerness auch in der Serie zu zeigen. Wir freuen uns schon, schließlich ist „The Witcher“ bisher – trotz Jaskier – ziemlich heterosexuell. 🙃

