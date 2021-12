„The Witcher“: Psycho-Terror am Set!

„The Witcher“ ist ein Mega-Erfolg für Netflix

Die zweite Staffel von „The Witcher“ ist gerade eben bei Netflix erschienen – und ein voller Erfolg für den Streaming-Dienst!

So beliebt ist die Serie bei Fans, dass schon jetzt bekannt ist, dass es eine dritte Staffel rund um den Hexer Gerald, Ciri und Yennefer geben wird. Offenbar plant Netflix mit „The Witcher“ ein eigenes Franchise aufzubauen! Neben einem zweiten Animationsfilm und einer „familiengerechten“ Serien-Adaption, wird es eine weitere Serie im „Witcher“-Universum geben: „Blood Origin“ erzählt die Vorgeschichte der „Witcher“-Saga. Eine Menge also, auf das sich Fans freuen dürfen! Und auch eine Menge Druck für die Schauspieler*innen, die die Figuren zum Leben erwecken sollen. So auch für Anya Chalotra, die in der Serie die Zauberin Yennefer spielt. Sie gab kürzlich zu, unter heftigen Angststörungen gelitten zu haben, weil der Druck so groß für sie war …

So schlimm war die Anfangszeit für die Schauspielerin

In einem Interview mit LAD Bible sprach die Schauspielerin über die für sie furchtbare Anfangszeit – schließlich übernahm sie diese bekannte und beliebte Rolle als noch recht unerfahrene Schauspielerin! „Ich hatte Angst-Attacken“, gibt die Darstellerin zu. „Ich glaube, gerade zu Anfang habe ich mich selbst sehr unter Druck gesetzt, aber als ich ans Set kam, hatte ich noch nicht die Erfahrung, die ich gerne gehabt hätte.“ Sie habe sich dann entschlossen, ihrem Instinkt zu vertrauen, was ihr am Ende sehr geholfen habe. Auch die Erfahrung, die sie durch die erste Staffel bekam, half ihr sehr, Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten zu fassen. „Nach der ersten Staffel fühlte ich mich zuversichtlicher für die zweite Staffel und fühlte seltsamerweise weniger Druck, was die Größe der Fangemeinde und die Erwartungshaltung angeht.“ Wir haben die zweite Staffel natürlich bereits gesehen und können Chalotra zu ihrer Arbeit nur gratulieren!

