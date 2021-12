„Witcher“ Star Henry Cavill: Not-Hilfe bei Psycho-Problemen

Superstar Henry Cavill

Fans kennen ihn als Superman – und seit einem Jahr auch als Zauberer Geralt von Riva aus der Netflix Serie „The Witcher“ (Start der 2. Staffel am 17. Dezember).

Wer sich schon mal mit dem Schauspieler hinter den ikonischen Rollen – Henry Cavill – beschäftigt hat, weiß: Der Schauspieler ist privat ein witziger Typ. Er steht auf Computerspiele, bezeichnet sich selbst als Nerd und hat wirklich ständig ein Lächeln im Gesicht.

Total sympathisch! Aber: Hinter seinem cuten Lausbuben-Lachen und den strahlend blauen Augen schlummern kleine Monster, die dem Star psychisch zu schaffen machen.

Kleine Monster, die jeder von uns nur zu gut kennt!

Alltagsproblem: Stress

Stress, Termine, Erfolgsdruck – Der Job eines Schauspielers ist nicht leicht. Und es ist nicht verwunderlich, wenn die Menschen hinter den großartigen Rollen an diesen Herausforderungen zerbrechen.

Auch Henry Cavill kennt diese schlimmen Momente, in denen alles zu viel wird oder alles schief geht: „Ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann“, so der „Wichter“-Star, „Daran zu arbeiten gibt mir ein Ziel. Alles andere lass ich auf mich zukommen.“

Sein bester Freund gibt ihm Kraft

Und weil Henry eben Henry ist, hat er einen ganz besonderen Freund, der ihm in der Not durch schwere Phasen hilft: Sein Hund ,Kal’, ein pechschwarzer American Akita Rüde.

„Er ist mein allerbester Freund“, gestand der Schauspieler nun in einem Interview mit der TV-Show Lorraine, „Ich hab ihn überall dabei. Mittlerweile ist er acht und er hat mich emotional und psychisch schon total oft gerettet. Er ist das Wichtigste für mich. Wir haben eine sehr starke Verbindung!“

So cute!

Wer noch nicht genug von Kal hat: Auf Henrys Instagram Kanal gibt’s jede Menge süßer Doggo-Bilder 🐕 von Henrys bestem Kumpel und Psycho-Doktor Kal:

