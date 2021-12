"The Witcher": Neue Serie "Blood Origin" kommt

Neben der erfolgreichen Serie "The Witcher" gibt es auch einen Animationsfilm namens "The Witcher: Nightmare of the Wolf" (läuft bereits auf Netflix). 2022 erscheint dann auch noch "The Witcher ­– Blood Origin". Die Serie erzählt die "The Witcher"-Vorgeschichte.

Vor wenigen Tagen ist die neue und zweite Staffel von "The Witcher" beim Streamingdienst Netflix online gegangen und sie endete mit einem krassen Cliffhänger. Nun fragen sich die Fans: Wann geht es weiter? Wann ist der Release von "The Witcher" 3? Und was hat es mit "The Witcher –­ Blood Origin" auf sich?

"The Witcher – Blood Origin": Start

Leider gab es nur acht neue Folgen von "The Witcher 2" und diese sind schneller gestreamt als man denkt. Aber keine Angst. Bald wird es neues Fantasy-Material geben. Die Dreharbeiten zu "The Witcher –­ Blood Origin" wurden bereits abgeschlossen und die Serie soll 2022 an den Start gehen. Ein Release-Datum seitens Netflix gibt es noch nicht, aber wir hoffen doch bald! 🥰 Um was geht es in der neuen Serie?

"The Witcher – Blood Origin": Handlung und Dauer

Die neue Serie wird sich nicht um Henry Cavil alias Witcher alias der weiße Wolf drehen. Da es eine Vorgeschichte ist, spielt die Serie ca. 1200 Jahre vor Geralt von Riva und den anderen "The Witcher"-Charakteren in einer elfischen Welt. Es soll die Entstehung des allerersten Hexers zeigen und wie die Welt mit Monstern, Menschen, Elfen und Zauber*innen verschmolzen ist. Ganz wichtig ist hier die Sphärenkonjunktion. Sie war der Grund, wieso die verschiedenen Welten aufeinandergeprallt sind. Die Geschichte der ersten Hexer wurde bisher in sämtlichen "Witcher"-Medien nur angerissen oder beiläufig erzählt. Das wird sich nun ändern. Seit Kurzem ist der Trailer der Serie im Umlauf. Dieser zeigt große Kämpfe, mutige Krieger*innen und viel Action. Leider sind nur sechs Folgen geplant. "The Witcher – Blood Origin" wird also eine Mini-Serie. Wir sind trotzdem sehr hypt darauf! 💪🏻

