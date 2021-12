"The Witcher" Staffel 2: Ist Ciri Geralts Tochter?

Nach langem Warten ist es heute so weit. Am 17. Dezember um 9 Uhr deutscher Zeit, wird die zweite Staffel von "The Witcher" online gestellt.

"The Witcher" Staffel 2: Ist sie seine Tochter?

Fast zwei Jahre haben die Fans auf eine Fortsetzung der Fantasy-Serie gewartet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Serien immer wieder verschoben – das ändert sich aber nun und wir erfahren endlich, wie es bei "The Witcher" weitergeht! 😍 Es gibt viele spannende Fakten über den weißen Wolf Geralt von Riva, doch eine interessiert die Fanbase besonders: Ist Ciri die Tochter von Geralt?

Ciri und Geralt haben eine besondere Verbindung

Am Ende der ersten Staffel treffen die Wege von Prinzessin Ciri und dem Hexer Geralt von Riva aufeinander. Ciris Tante betitelt ihn immer wieder als "Ciris Schicksal". Aber wieso? Wegen des Gesetzes der Überraschung wird das Leben von Ciri schon vor ihrer Geburt an den Witcher gebunden. Doch was ist das Gesetz der Überraschung? Dabei handelt es sich um einen alten Brauch, der besagt, dass jemand, der von jemand anderen gerettet wurde, ihm etwas sehr Wertvolles überlassen muss. Etwas, von dem er selbst (zunächst) nichts weiß. Ciris Vater verdankte Geralt sein Leben. Da Duny (Ciris Vater) zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass seine Frau mit Ciri schwanger war (und das erst später ans Licht kam), wurde Ciri zu Geralts Adoptivvater. Geralt "beanspruchte" Ciri jedoch nie und ließ sie bei ihrer Tante und ihrem Onkel aufwachsen. Das änderte sich jedoch, als der Krieg ausbricht, das Reich Nilfgaard überfallen und von Feinden erobert wird. Auch wenn Ciri nicht die leibliche Tochter von Geralt von Riva ist, so haben die beiden eine starke Verbindung zueinander und er wird alles tun, um sie zu beschützen.

