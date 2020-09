Why Don't We: Feiern Comeback mit "Fallin'"

Nachdem Jonah, Zach, Jack, Corbyn und Daniel für eine viel zu lange Zeit von der Bildfläche verschwunden waren, haben Why Don't We letzte Woche ENDLICH ihr Comeback gefeiert. Ihr seid ausgerastet, wir sind ausgerastet – einfach alle sind ausgerastet. Gleichzeitig haben sie ihre neue Single "Fallin'" verkündet, die schon am 29. September 2020 erscheinen soll. Auf Instagram haben Why Don't We verraten: "Fallin' war der letzte Song, den wir im Studio geschrieben haben und der Erste, den wir mit euch teilen wollten. Es hat sich einfach richtig angefühlt." Ab jetzt soll eine neue Ära beginnen und gestern haben die Boys in einem kleinen Ausschnitt gezeigt, wie die klingen wird. Wir lieben es!

Marcus & Martinus: Ihr neuer Song heißt "Love You Less"

Auch Marcus und Martinus melden sich am 2. Oktober mit einem neuen Track zurück. Ihr neustes Stück heißt "Love You Less", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Ich liebe dich weniger". Wir wissen ganz genau, bei wem dies nicht der Fall ist: Die Fans der norwegischen Zwillinge haben nämlich definitiv nicht aufgehört, die Twins zu feiern – und wir auch nicht! Auch Markus und Martinus haben schon einen kleinen Snippet des Songs gepostet, so wird "Love You Less" klingen:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!